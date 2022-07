Senado concluye sesión ordinaria con varios nombramientos

EL CAPITOLIO (CyberNews)- En el último día de la tercera Sesión Ordinaria de la Décimonovena Asamblea Legislativa, el Senado dio su consentimiento a varios nombramientos.

Entre otros, el de Marcos Concepción Tirado como comisionado del Negociado de Bomberos; el licenciado Alexander Adams como comisionado de Seguros y otorgó una extensión a Nino Correa Filomeno para continuar como comisionado Interino del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

El nombramiento para juez del Tribunal de Apelaciones de Jorge Díaz Reverón fue retirado por tercera vez por parte del gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia.

La Comisión de Nombramientos que dirige el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, también rindió informes positivos que dieron paso a la confirmación de la licenciada Lorna Marie Colón Rivera para un ascenso como Fiscal Auxiliar IV; la licenciada lnés Milagros Escobales Feliciano para un nuevo término como Fiscal Auxiliar III; Juan Carlos Vera Rivera para un ascenso como Juez Superior del Tribunal de Primera Instanciay Radamés Vega Rodríguez como Fiscal Auxiliar III.

La extensión del nombramiento de Correa Filomeno, fue aprobada mediante la Resolución del Senado 625, de la autoría de Dalmau Santiago. La medida señala para que “este pueda continuar dirigiendo el Negociado hasta finalizada la Cuarta Sesión Ordinaria de la Decimonovena Asamblea Legislativa, o hasta que el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico designe a una persona al cargo en propiedad y sea confirmada por el Senado de Puerto Rico, lo que ocurra primero”.

Igualmente, avaló la Resolución Concurrente de la Cámara 55 para solicitar al American Bar Association, Section of Legal Education and Admission to the Bar, que se exima a las escuelas derecho de Puerto Rico de los requisitos del Estándar de Acreditación 316 por un periodo de seis años, de modo que éstas tengan tiempo suficiente para atender cualquier iniciativa para cumplir con dichos requisitos; y para otros fines relacionados. También, aprobó la Resolución Conjunta del Senado 108.

Al concluir el proceso de votación final, el presidente senatorial y portavoces de todas las delegaciones se despidieron del senador novoprogresista, Henry Newmann, quien concluyó sus funciones en el día de hoy.