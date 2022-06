Senador Neumann anuncia su renuncia y retiro del servicio público 

EL CAPITOLIO (CyberNews) – El senador Henry Neumann Zayas, anunció el martes, su retiro del servicio público al dimitir de su puesto como senador del Distrito de San Juan, efectivo el 30 de junio de este año. Neumann Zayas dijo en comunicación escrita que “la decisión ha sido una muy difícil porque me apasiona mi trabajo, pero mi deber principal es como padre y darle todo el apoyo a mi hijo en una etapa crucial de su vida. Mi hijo Günther, de 14 años, se ha ganado una gran oportunidad para continuar desarrollándose como baloncelista y estudiante en un colegio en Estados Unidos. La presencia de los padres en la vida de un hijo es de suma importancia para ellos y por eso he tomado la decisión de acompañarle”.



Neumann Zayas aseguró que “servirle a Puerto Rico ha sido de las experiencias más gratificantes que ha podido vivir. Desde mi larga carrera como presidente del Baloncesto Superior Nacional, mis años tan fructíferos como secretario del Departamento de Recreación y Deportes, y durante el tiempo que he trabajado como senador para el beneficio de la gente”.



“Agradezco a todos los que han estado junto a mi, en los diferentes puestos que he ocupado y al Pueblo que me dio su confianza”, concluyó.