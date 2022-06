Si tienen una versión del ELA no colonial y no territorial que la presenten, dice congresista Nydia Velázquez a las críticas del PPD al borrador de status

LA FORTALEZA (CyberNews) – La representante Nydia Margarita Vel ázquez Serrano reaccionó el jueves a las críticas que ha recibido de parte de algunos líderes del Partido Popular Democrático (PPD) por el borrador de Proyecto de Status de Puerto Rico. “Yo invito al Partido Popular o a algunos dentro del Partido Popular, porque ustedes saben que dentro del Partido Popular hay también división. Hemos estado claros en que esto es un proceso para descolonizar a Puerto Rico. Y obviamente, el status actual es un status territorial, colonial”, dijo Velázquez Serrando en conferencia de prensa.

“Le damos la bienvenida, a aquellos qur favorecen el ‘enhancement’ (la ampliación) del Estado Libre Asociado (ELA) que sea no territorial y no colonial a que nos presenten esa opción. Estamos aquí para escucharlos que nos digan cual es la opción de un Estado Libre Asociado no territorial y no colonial”, añadió.

Parte del liderato del PPD ha criticado el borrador de proyecto, porque el status actual está excluido de la votación.

Velazquez Serrano participó de una conferencia de prensa junto al presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Raúl Grijalva la representante Alexandria Ocasio Cortés y la comisionada residente, Jennffer González Colón, quienes participarán el viernes y el sábado de varias actividades y reuniones para conocer el sentir los partidos políticos y los ciudadanos que quieran participar.

El viernes en la mañana, se reunirán con el liderato del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). En la tarde, se reunirán con el Partido Nuevo Progresista (PNP), Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad.

El sábado en la mañana, se reunirán con el liderato del Partido Demócrata y Republicano en Puerto Rico y a las tres de la tarde, tendrán un foro público para que las personas que se registren para participar puedan expresar sus opiniones sobre el borrador.

El lenguaje de la ciudadanía en la libre asociación sufrirá cambios.

Según el borrador de proyecto de status de Puerto Rico va a recibir cambios en el leguaje, sobre todo, en lo referente a la ciudadanía estadounidense bajo la opción de libre asociación, si finalmente se aprueba, anticipó el jueves la representante Nydia Margarita Velázquez Serrano. “Nosotros continuamos las negociaciones, incluyendo a expertos en el área de ciudadanía del Comité de lo Judicial. Entiendo que el lenguaje tiene que ser perfeccionado. Tiene que haber ‘finnesse’ (finura) en términos de las diferentes secciones que hablan sobre ciudadanía. Hay conflictos en términos de como se describe en una sección y otra sección. En eso estamos trabajando y vamos a continuar las negociaciones para que no quede duda con relación a la ciudadanía bajo la libre asociación”, dijo Velázquez Serrano en conferencia de prensa.

Por su parte, la comisionada residente, Jenniffer González Colón expresó que no tiene problemas con el lenguaje sobre la ciudadanía en la libre asociación que tiene el borrador.

“Pero hay un proceso de foro que se está haciendo el viernes y el sábado en donde vamos a recibir el insumo de la gente y lo vamos a escuchar. Yo no voy a adelantarme a si yo voy a favorecer o no cambios en el lenguaje de ciudadanía, porque como buena abogada, quiero leerlo. Porque el diablo está en los detalles”, sostuvo González Colón.

