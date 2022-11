Sigue lucha por la Cueva del Indio

Por Zenaida Ramos Ramos

zramoselexpresso@gmail.com

ARECIBO — El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) evalúa alternativas para disponer de un acceso gratuito a los visitantes de la Cueva del Indio, en Arecibo, y resolver la controversia de acceso.

Se trata de la finca privada por donde se llega a esa reserva marina, según el secretario auxiliar de Conservación, Farel Velázquez.

“Desde verano del año pasado hemos estado evaluando varias alternativas. Entiendo que se han hecho ocho o nueve visitas al área. La semana pasada (viernes 28 de octubre) estuvimos con el agrimensor del Departamento (Gerardo Ramos) verificando varios puntos en controversia en el área,” informó a EL EXPRESSO Velázquez, quien ocupa también el puesto de director interino del Negociado de Áreas Naturales Protegidas y Forestal desde junio de este año.

A partir del 2016, defensores del acceso gratuito a la Cueva del Indio, en el Barrio Islote, se han opuesto a la tarifa de $10 que se cobra a cada visitante para llegar a la reserva natural.

En cuanto al cobro de entrada a la finca que da acceso hacia la Cueva, el secretario auxiliar indicó que el Cuerpo de Vigilantes está investigando esa situación “y el proceso legal que eso implica.”

El alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, alega que el DRNA no tomó cartas en el asunto a tiempo y por eso ha surgido la controversia en torno al acceso público. “Recursos Naturales son los custodios de toda esa zona marítima. Se supone que Recursos Naturales hace más de 50 o 60 años tenía que garantizar una entrada y salida porque esa cueva iba a estar ahí toda la vida y no se ocuparon de eso. Ahora revienta que lo que está al frente de la Cueva es propiedad privada y la compró una sola persona. La cercó y ahora no hay acceso. Eso fue una dejadez de muchos años de Recursos Naturales que son custodios de las costas,” aseveró.

GOBIERNO NO COBRA

Velázquez aclaró que desde que asumió el puesto de secretario auxiliar el mes pasado “hemos estado tomando las acciones proactivas para dentro del marco legal establecer qué alternativas se pueden realizar en el área… De parte del Departamento me consta que la licenciada Mildred Sotomayor se ha reunido en varias ocasiones con el municipio (de Arecibo), para también tratar de buscar una alternativa viable para el acceso de la Cueva del Indio”.

Explicó que el agrimensor verificó las colindancias de la reserva y los límites territoriales para buscar alternativas al acceso. El agrimensor preparará un informe técnico y “ese proceso se dilata un poco.” Mientras se completa ese informe técnico, Velázquez indicó que el DRNA buscará alternativas para que el pueblo pueda disfrutar de la Cueva del Indio.

“Sería la misma situación que tenemos en las demás áreas naturales protegidas. No cobramos por el acceso al área. No se ha contemplado cobrar (por el acceso). Hay otras áreas del Departamento que no se cobran como el Embalse de Guajataca, de Luchetti, Cerrillo, La Plata. Son áreas abiertas al público; de miércoles a domingo el acceso es libre”, recalcó el secretario auxiliar.

En el área de la Cueva del Indio no hay personal del DRNA para cuidarla ni velar por la seguridad de los visitantes. Entrar a la Cueva es peligroso y quienes intentan escudriñarla se responsabilizan por las situaciones riesgosas que podrían ocurrir.

Velázquez señaló que uno de los retos del DRNA es identificar los fondos para el mantenimiento y la seguridad en esa área. “No contamos con los recursos fiscales adecuados. Eso es parte de los retos que estamos en el proceso de evaluación, de cómo vamos a trabajar para dar un acceso y que la gente pueda disfrutar de una forma segura y abierta”, agregó.

Afirmó que no se ha reunido con el dueño de la finca, José González Freyre, ni conoce quién está cobrando por el acceso, porque el Cuerpo de Vigilantes está a cargo de esa situación. Sin embargo, está disponible para reunirse con los ciudadanos interesados en ayudar a mantener abierta la Cueva del Indio.

“De parte de la Oficina del Negociado de Áreas Protegidas, estamos en la mejor disposición de reunirnos con todas las personas que quieran colaborar, para que podamos tener y disfrutar de esta reserva… e intentar establecer los canales de comunicación, para tratar de tener una solución en el área lo más pronto posible”, dijo Velázquez, quien labora hace 23 años en el DRNA y fue Oficial de Manejo de Áreas Naturales Protegidas.

BIEN COMUN

El alcalde Ramírez dijo que se ha reunido con grupos que protestan por la privatización de la entrada y está dispuesto a reunirse con el dueño de la finca para buscar “una solución en la que todo el mundo salga beneficiado.”

“La Cueva sigue siendo pública. El problema es el acceso a la Cueva. Le voy a pedir una reunión al dueño para ver si hay una reunión sabia de ambos lados y no tenga que llegar (este caso) a los tribunales. Si no hay entendimiento, esto va a tener que parar en los tribunales…”, afirmó el alcalde.

González Freyre no ha contestado peticiones de entrevista de EL EXPRESSO hasta esta semana.