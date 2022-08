“Soy inocente” dice Wanda Vázquez al salir del Tribunal Federal

SAN JUAN (CyberNews) – La exgobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el jueves que es inocente, tras salir del Tribunal Federal en Hato Rey tras su arresto.

“Me reitero a mi pueblo y a todos ustedes que soy inocente. Han cometido una gran injusticia. Mis abogados trabajarán con eso, como ustedes entenderán, no peudo hablar sobre los hechos”, dijo Vázquez Garced al salir del Tribunal Federal.

“No tuve la oportunidad de ver la conferencia de prensa que hayan hecho. Yo sí les puedo decir, como les dije anteriormente, en una entrevista que me hicieron, que soy inocente, que yo no he cometido ningún delito, ninguna irregularidad. A mi pueblo siempre le hablé de frente y yo les agradezco a ustedes que estén aquí y que me den la oportunidad”, añadió.

Finalizó al indicar que: “ahora me toca defenderme de todo esto que han hecho, pero yo les aseguro que han cometido una gran injusticia conmigo en esta radicación de cargos”.

Dijo por su parte, el abogado Ignacio Fernández de Lahongrais reiteró que “la vamos a defender”.

A la exgobernadora se le impuso una fianza no asegurada de 50 mil dólares.

El fiscal federal W. Stephen Muldrow dio detalles sobre el arresto de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero Julio Martín Herrera Velutini y al exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) Mark Rossini.

“Según la acusación federal, desde diciembre de 2019 hasta junio de 2020, la entonces gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, de San Juan, supuestamente participó en un plan de soborno con varias personas, entre ellas Julio Martín Herrera Velutini, Frances Díaz, Mark Rossini, y John Blakeman para financiar la campaña electoral para gobernador de 2020 de Vázquez Garced”, dijo Muldrow en conferencia de prensa.

Herrera Velutini, de 50 años, con doble nacionalidad venezolana e italiana residente en Londres, Reino Unido, era propietario de Bancrédito que operaba en San Juan. Díaz, de 50 años, de Puerto Rico, fue director ejecutivo y presidente del banco internacional propiedad de Herrera Velutini. Rossini, de 60 años, de Madrid, España, fue un exagente especial del FBI que brindó servicios de consultoría a Herrera Velutini. Blakeman, de 53 años, de Puerto Rico, es un consultor político que trabajó en la campaña 2020 de Vázquez Garced, añadió.