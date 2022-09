UPR y la NASA apoyarán económicamente proyectos de investigación e innovación

San Juan, 7 sep (EFE).- La Universidad de Puerto Rico (UPR) en Bayamón anunció este miércoles que junto a la NASA incentivarán económicamente proyectos de investigación e innovación de los departamentos de Química, Biología y Electrónica de la institución.

El PR NASA Space Grant Consortium – UPR Bayamón es parte de una propuesta liderada por el profesor y coordinador de ayudas externas de la UPR de Bayamón, Javier Avalos, y cuya efectividad se extenderá desde septiembre de este año al 31 de julio de 2023, según se explicó en un comunicado de prensa.

«Este proyecto aportará a alcanzar las metas y objetivos que cada uno de estos proyectos de investigación tiene planificado», aseguró Avalos en el comunicado.

«Agradezco el apoyo brindado por los investigadores, así como también a las autoridades y personal administrativo por todo el apoyo brindado para el desarrollo de esta propuesta», añadió.

Como parte del programa, se llevarán a cabo cuatro proyectos de investigación de los departamentos Química, Biología y Electrónica en la mencionada institución.

Estos son: «Monitoreo de la calidad de agua en las reservas marinas en área noreste y sureste de Puerto Rico» del Departamento de Química, y del Departamento de Biología, se realizará el proyecto «Wetland and mangrove assessment for Punta Tuna and Punta Santiago wetlands».

En Electrónica se harán dos proyectos, «Programación de microcontroladores nivel intermedio para uso en el área de electrónica», y «Transformación del curso y laboratorio de Robótica I».

«Exhortamos a nuestra comunidad de estudiantes que tengan interés de conocer y participar en estas investigaciones, a que se acerquen a los investigadores de cada uno de los proyectos para que puedan ser testigos de primera mano de estas experiencias tan enriquecedoras», dijo Miguel Vélez Rubio, rector de la universidad.