Vivienda capacita a cerca de cinco mil personas para insertarlos en la fuerza laboral

OROCOVIS (CyberNews) – El secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, informó el jueves que unos 4,900 puertorriqueños se preparan para insertarse en la fuerza laboral de la Isla mediante el Programa de Capacitación Laboral, financiado con fondos CDBG-DR como parte del esfuerzo de recuperación económica que lidera la agencia tras el paso de los huracanes Irma y María.

Según informó el titular, durante el evento de orientación masiva, Ruta CDBG-DR en Orocovis, el Programa tiene destinados unos 90 millones de dólares y prepara a sus participantes en materias relacionadas a la construcción, turismo y hospitalidad, tecnología y agricultura de manera tal que puedan culminar sus estudios y contribuir a la reconstrucción y la economía de la Isla.

“Estamos muy entusiasmados con la cantidad de personas que han respondido a nuestros esfuerzos de capacitación. Hay necesidad de trabajo y muchas plazas por ocupar en el sector de la construcción, así que continuamos trabajando con este programa para que todos los matriculados completen sus adiestramientos y los que se encuentran en el proceso de matrícula puedan comenzar lo antes posible”, subrayó Rodríguez Rodríguez en declaraciones escritas.

La ayuda millonaria apoya la creación de programas de capacitación laboral de entidades elegibles en las que figuran asociaciones profesionales y comerciales, organizaciones de desarrollo con base comunitaria, gobiernos municipales e instituciones públicas de educación superior (universidades). También, agencias o departamentos administrativos del Gobierno y entidades con fines de lucro autorizadas.

Del total de los 90 millones de dólares asignados, 70.3 millones de dólares ya han sido obligados y unos 2.8 millones de dólares debidamente desembolsados.

“Por un lado, el Programa busca involucrar a las personas que quieren adiestrarse y conseguir un empleo y por el otro incentiva a todas las industrias que actualmente tienen o tendrán programas de capacitación para que sean parte del crecimiento de la economía de Puerto Rico. Los logros, hasta el momento, han sido el resultado de mucho esfuerzo en común y ese compromiso lo vamos a mantener para que Puerto Rico sea cada día más resiliente y sostenible”, subrayó el titular.

Entre las entidades que actualmente ofrecen las capacitaciones se destacan Boys & Girls Club of Puerto Rico, Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio Inc. (P.E.C.E.S., Inc.), Centro Sor Isolina Ferré, Institute for Building Technology and Safety, Universidad de Puerto Rico en Humacao, Universidad Interamericana de Puerto Rico y Puerto Rico Techno Economic Corridor, Inc. (PRTEC), entre otras.

Las personas interesadas en tomar cursos pueden comunicarse directamente con las instituciones y organizaciones participantes. Para ello el Departamento de la Vivienda ha colocado una lista completa de las entidades participantes en el portal: www.cdbg-dr.pr.gov.