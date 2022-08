Wayne Stensby está aquí ahora mismo, dice jefe de Quanta sobre si despidió o no a CEO de LUMA

SAN JUAN (CyberNews) – El principal oficial ejecutivo de Quanta Services, Duke Austin, dijo el miércoles que Wayne Stensby permanece como presidente de LUMA Energy.

“Wayne Stensby está aquí hoy”, dijo Austin en conferencia de prensa.

Más adelante, Austin especificó que “Wayne Stensby está en el edificio en la misma capacidad que estuvo ayer”.

“LUMA Energy no es Wayne Stenby. LUMA no es Duke Austin. Estas son las personas que trabajan aquí en la isla. Nos podríamos ir mañana, pero esta es la gente que va a permanecer mañana. No yo, no Wayne”, añadió.

El ejecutivo de Quanta Services dijo hacerse “responsable” por la situación que enfrenta LUMA Energy a raíz de los apagones. Por ello dijo en varias ocasiones que “continúa en evaluación”, al reconocer que no han cumplido con las expectativas de la empresa.

Además, abordó que sostuvo reuniones con el exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz.

“Todos tienen teorías y estoy aquí para las personas de esta isla, que son LUMA los que hacen el trabajo, los que tienen una pasión por lo que están haciendo. Para contestar la pregunta, he hablado con José Ortiz, sobre todo lo que está pasando en la isla, pero no se ha hablado sobre un trabajo con LUMA. Hemos revisado los procesos internos y ustedes en Puerto Rico tienen las personas necesarias para dar un trabajo de calidad, y por eso me tienen a mi”, dijo Austin.

Cuestionado sobre las peticiones de distintos sectores para lograr la cancelación del contrato con LUMA Energy, Austin respondió: “Yo he estado en contacto con varias personas, yo he hablado con el gobernador y estoy de acuerdo con lo que me está diciendo. Tenemos un plan, con los fondos de FEMA recibiremos millones de dólares para arreglar la red energética y por eso es yo estoy aquí, para trabajar. No creo en cancelaciones. Vinimos a trabajar para mejorar el sistema. Y quiero decir una cosa más, llevo aquí 36 meses y he trabajado con todas las administraciones y con los constituyentes. Y sé y me consta que el gobernador tiene el bienestar del pueblo presente. Y yo también… claro que estoy decepcionado por las interrupciones, por no decirle claro lo que está pasando. Pero hay un 95 por ciento de cosas que hacemos bien”.

En la conferencia de prensa, Austin presentó un ‘task force’ que estará a cargo de Kathy Roure, directora del equipo operativo de reducción y respuesta a interrupciones. Además, se presentó a Alejandro González, al ingeniero Ferdinand Cardonay a Hamilton Lugo, como líder de operaciones regionales del equipo operativo. Además, se presentó a Melissa Cuello como líder de experiencia del cliente.