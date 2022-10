“Yo soy González Colón, no Pierluisi”, dice comisionada residente ante intentos de vincularla a primos del gobernador 

SAN JUAN (CyberNews) – La comisionada residente Jenniffer González Colón rechazó el viernes cualquier vínculo con Walter o Eduardo Pierluisi, primos del gobernador que fueron parte de un allanamiento del gobierno federal por sus contratos con la Administración de Vivienda Pública.

“Yo te tengo que decir que quien dirige mi campaña soy yo, quien ha estado estableciendo mi comité de campaña he sido yo y jamás ninguno de los Pierluisi ha estado en mis equipos de campaña, en ninguna de mis estructuras. Así que esas fuentes me parecen que son malintencionadas, de tratar de vincularme a mí con cosas que no tengo que ver”, dijo González Colón en un aparte con la prensa.

“Yo conozco a esas personas, claro que las conozco. Han estado vinculadas a las actividades del gobernador por muchos años y a mi juicio son gente seria. Pero decir que son parte de mi equipo de campaña, ¿hasta dónde van a llegar? No, yo soy González Colón, yo no soy Pierluisi. Segundo, yo dirijo mis esfuerzos. Están los comité de trabajo, están radicados en el FEC (Comisión Federal de Elecciones), así que a mí me parece más claro. Así que fuentes anónimas, la fuente aquí soy yo. Y yo te puedo hablar de mi comité de campaña en que está disponible en las redes por si acaso”, añadió.

Las expresiones de la comisionada residente responden a informes de prensa que citaban fuentes que alegaban que Eduardo Pierluisi se integró a su campaña para las elecciones de 2024.

“Jamás. Eso nunca ocurrió. Nunca he formado parte de mi comité de campaña. Yo no tengo ninguna estructura de campaña de la gobernación. Yo soy comisionada residente. Tengo una estructura de comisionada residente radicada en el FEC. Así que el que diga eso es completamente falso”, sostuvo.