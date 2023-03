Presentan versión del Senado del proyecto de Jenniffer González para transición en Puerto Rico del programa nutricional PAN al SNAP

WASHINGTON, D.C. (CyberNews) – Los senadores Kirsten Gillibrand (D-NY) y Richard Blumenthal (D-CT) y la comisionada residente Jenniffer González-Colón (R-PR) anunciaron el miércoles la radicación en el Senado de los Estados Unidos del Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act, el cual ya había sido radicado por la comisionada en la Cámara baja. “Los programas de asistencia nutricional, particularmente SNAP, son esenciales para apoyar la salud y el bienestar de millones de personas en los Estados Unidos. Desafortunadamente, los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico no tienen acceso a este programa federal. Tenemos en su lugar una subvención en bloque que limita la asistencia que se puede proporcionar a un beneficiario. Este programa tampoco puede adaptarse a aumentos repentinos de la demanda durante desastres naturales o situaciones de emergencia, cuando las poblaciones vulnerables más lo necesitan. Hacer que el Congreso apruebe fondos suplementarios no es un mecanismo confiable cuando se experimenta una emergencia en tiempo real. Por esa razón, he presentado una legislación que busca la transición de Puerto Rico del PAN a SNAP. Agradezco a la senadora Gillibrand por presentar la versión del Senado de mi proyecto y espero continuar trabajando juntas, y con mis colegas en la Cámara, para asegurar el acceso a este programa tan vital para Puerto Rico”, dijo González Colón en comunicación escrita.

Esta medida histórica abordaría las desigualdades en la asistencia nutricional en Puerto Rico permitiendo a la isla participar plenamente en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido como SNAP. Puerto Rico fue excluido de SNAP en 1981, lo que ha resultado en la pérdida de miles de millones de dólares en ayuda y beneficios reducidos; la transición resultó en una reducción inmediata del 25 por ciento en la ayuda nutricional.

Los legisladores federales fueron acompañados por el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael Hernández Montañez, y el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Luis Dávila Pernas.

“Durante más de cuarenta años, Puerto Rico ha sido injustamente excluido de SNAP, lo que ha resultado en miles de millones de dólares en ayuda perdida y beneficios nutricionales reducidos para más de un millón de puertorriqueños”, dijo la senadora Gillibrand, miembro del Comité de Agricultura del Senado. “El Nutrition Assistance Fairness Act, corregiría esta injusticia y permitiría a los puertorriqueños participar en SNAP, así como recibir Disaster SNAP a raíz de desastres naturales o emergencias. Como miembro del Comité de Agricultura del Senado, estoy enfocada en incluir esta legislación crítica en el Farm Bill de este año y estoy optimista de que lo lograremos”.

El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael Hernández Montañez,resaltó a la senadora Kirsten Gillibrand, a la congresista Nydia Velázquez y a la comisionada residente, Jenniffer González Colón, por su liderazgo continuo para aumentar la asistencia nutricional en Puerto Rico. “Como ciudadanos americanos, los puertorriqueños merecen todos los beneficios bajo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Durante más de 40 años, Puerto Rico ha recibido fondos insuficientes de este programa esencial. Ha llegado el momento de proporcionar equidad a través de la inclusión de la Ley de Equidad de Asistencia Nutricional de Puerto Rico de 2023 en la reautorización de la Ley Agrícola. Los miembros del Congreso deben ser conscientes de que estamos trabajando a través del proceso presupuestario en Puerto Rico para preparar los recursos locales necesarios para realizar la transición ordenada del Programa de Asistencia Nutricional al tratamiento equitativo bajo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria. SNAP en Puerto Rico fomentará la participación de la fuerza laboral y recompensará a los trabajadores y sus familias, y complementará el bienestar y tendrá un beneficio económico multiplicador a medida que Puerto Rico emerge de la recuperación hacia el crecimiento sostenible. Este es otro trampolín para Puerto Rico, y estamos comprometidos a implementar SNAP en Puerto Rico y apreciamos el apoyo en evidencia aquí hoy liderado por la senadora Gillibrand, la comisionada residente González Colón y la congresista Nydia Margarita Velázquez Serrano”.

“Cuando los puertorriqueños abogamos por la transición a SNAP, no estamos hablando simplemente de estar incluidos en otro programa federal. Estamos hablando de la oportunidad de que los niños tengan comida en su mesa y de que las familias no se pregunten de dónde vendrá su próxima comida. La Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional de Puerto Rico busca garantizar que todos los ciudadanos americanos en la Isla reciban el mismo nivel de apoyo que sus conciudadanos americanos en el continente”, expresó el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Luis Dávila Pernas.

Actualmente, los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico participan en el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), una subvención en bloque limitada que no se basa en las necesidades ni es reactiva a una mayor participación. Esto ha llevado a menores beneficios nutricionales para los residentes de Puerto Rico que para los residentes de los 50 estados y el Distrito de Columbia. Además, la subvención en bloque del PAN no tiene equivalente a la porción de desastre del SNAP (Disaster SNAP), lo que significa que los desastres o emergencias puertorriqueños requieren nuevas asignaciones separadas del Congreso que pueden llevar meses. Actualmente hay aproximadamente 1.4 millones de participantes en el programa del PAN.