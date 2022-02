107 años de cárcel para “Manwe Uno” por el asesinato de Valerie Ann Almodovar Ojeda

PONCE (CyberNews) – El juez Daniel López sentenció el viernes a cumplir 107 años de prisión al grafitero Juan Luis Cornier Torres, “Manwe Uno” por el asesinato de Valerie Ann Almodovar Ojeda.

Los años que deberá cumplir el grafitero son 99 años por el delito de asesinato en primer grado y 8 años por violación a la Ley de Armas.

Según reportes de prensa, Cornier Torres manifestó que “este no es el final, lograron encerrar mi cuerpo, pero no mi alma. No soy el asesino de Valerie”.

La joven de 23 años fue hallada en un paraje cercano al lago Garzas de Adjuntas. Supuestamente fue acuchillada en 38 ocasiones en la residencia de “Manw Uno” en la barriada Baldorioty de Ponce. El crimen ocurrió el 17 de diciembre de 2018.