Integrantes de la JCF discuten si ya es momento para que se acabe la Ley PROMESA

SAN JUAN (CyberNews)-La estancia de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico fue uno de los temas de discusión en la trigésimo segunda reunión ordinaria del ente fiscal creado bajo la Ley PROMESA, en la cual se aprobó por unanimidad el Plan Fiscal actualizado para el Gobierno Central.

“Una de las razones por las que yo estoy interesado y procuro que el Congreso revise la Ley PROMESA, es porque solamente el Congreso puede decir cuándo es que la Junta se va. Y ahora que acabamos con una de las quiebras, me parece que es un buen momento para tener esa conversación. Si no, estaríamos en una situación donde tendría la Junta que decidir si Puerto Rico está cumpliendo con las métricas y dependiendo quién esté aquí (como parte de la Junta), eso puede ser muy subjetivo. Así que el Congreso tiene que decidir, no puede la Junta decir cuánto tiempo se va a quedar”, dijo el integrante de la Junta, Justin Peterson en conferencia de prensa.

“(La representante) Nydia Velázquez que fue una de las campeonas de la Ley PROMESA, porque ella hizo todo lo que pudo para que se aprobara, (la presidenta de la Cámara) Nancy Pelosi y otros más deberían sentarse y decidir si quieren que la Junta se quede 5 años, 10 años más. Nuestro rol es atender reformas, pero yo creo que eso les toca a los oficiales electos de Puerto Rico. Estos son los Estados Unidos de América, nosotros no tenemos Juntas gobernando”, añadió.

Por su parte, el integrante John Nixon mencionó que “Ciertamente, esto es América, pero cuando se acumula 125 mil millones en deuda y se llega a la bancarrota y llegas a deberle a mucha gente, te pones en una situación en la que tiene que haber supervisión. Yo quiero que se acabe la estancia de la Junta, pero antes de yo cabildear para eso, tengo que asegurarme que las reformas fiscales que están en el Plan Fiscal se implantaron y están en función. Yo todavía no he visto eso, han empezado algo, pero queda mucho por hacer. No estoy sugiriendo que se incluyan nuevos requisitos, solo quiero que nos aseguremos que el Plan Fiscal se sostiene. Si nos vamos mañana y el gobierno vuelve a repetir las mismas acciones fiscales que crearon la crisis, habremos perdido el tiempo”.

La Ley PROMESA establece, entre otras cosas, que tiene que haber 4 presupuestos balanceados. Si se acepta el del año fiscal 2021-2022, quedan tres presupuestos por balancear. Además, Puerto Rico tiene que tener la capacidad de regresar a pedir dinero prestado a bajos intereses a corto y largo plazo.