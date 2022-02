Maestros llegan a La Fortaleza y logran reunión

SAN JUAN (CyberNews) – Los maestros que se aglomeraron este viernes desde tempranas horas en el Viejo San Juan, donde marcharon desde El Capitolio hasta La Fortaleza donde lograron una reunión en la Mansión Ejecutiva.

“No estamos dispuestos a que nos den migajas mientras sigan aquí repartiendo millones a los buscones. Esto es para Pierluisi, que le dé la cara al magisterio y no mande a cuartos y a quintos para no dar cara y dejar de politiquear y servir a los que gobiernan. El Frente Amplio de la Educación Pública tenemos que ir coordinando un reclamo más fuerte”, dijo Edwin Morales, vicepresidente de la Federación de Maestros en la concentración magisterial frente a La Fortaleza.

Los educadores decidieron realizar la manifestación en búsqueda de mejores salarios, condiciones laborales, un retiro digno y su lucha contra las disposiciones del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD).

Por su parte, el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Manuel Bonilla Sánchez, y la secretaria general interina de la AMPR – LS, Sybaris Morales Paniagua, se expresaron sobre reclamo del magisterio por justicia salarial, retiro y mejores condiciones de trabajo.

“Durante años, el magisterio ha sido objeto del abuso por parte del gobierno. Muestra de ello es la nefasta situación del retiro, los muchos años en los que no se les ha reconocido un mejor salario, el constante arrebatamiento de sus derechos; como ha sido negarles el pago de la Carrera Magisterial y las críticas condiciones laborales a las que han sido expuestos en los últimos años. De igual forma, el maestro siente coraje e impotencia al ver a nuestros líderes ignorando sus reclamos. Hemos visto cómo los líderes del país prometen y prometen, pero al final no sucede nada. No se puede seguir utilizando la quiebra como excusa para no hacerle una verdadera Justicia Salarial al magisterio. Los maestros no quieren ser más invisibilizados ni que le ofrezcan más migajas, sino una solución concreta que les provea una mejor calidad de vida”, sostuvo Bonilla Sánchez en declaraciones escritas.

Asimismo sostuvo que buscarán una reunión con el secretario del Departamento de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona.

“La Asociación de Maestros reconoce, valora y ha luchado, no solo por mejores condiciones de empleo sino por una mejor educación para los estudiantes de nuestro sistema público. Es por eso que respeta el tiempo lectivo de los estudiantes, máxime luego de todo lo que hemos vivido en los pasados años. Por eso estamos arreciando nuestra lucha a favor del magisterio en la mesa de negociación con el patrono, buscando estrategias con la Legislatura, a través de los presidentes tanto de Cámara como Senado y ahora, con la próxima discusión del presupuesto del país, estamos tocando las puertas de los presidentes de las comisiones de Hacienda. Ahora también enfocaremos nuestras gestiones fuera del país con el secretario de Educación federal, Miguel Cardona, con quien nos reuniremos para identificar fondos federales para el aumento salarial de los compañeros maestros. Tocaremos también las puertas del Congreso de Estados Unidos y de la diáspora para exponer el problema grave del magisterio en la Isla”, dijo Bonilla Sánchez.

“La Asociación de Maestros de Puerto Rico lleva más de 100 años de lucha a favor del magisterio y la educación pública. La historia demuestra que la lucha nunca ha cesado y que hemos logrado grandes victorias para los maestros de nuestro sistema de educación. Este compromiso es inquebrantable y seguiremos trabajando arduamente desde la mesa de negociación y mediante acciones concretas en los foros decisivos de nuestro Puerto Rico”, concluyó.