Secretario de Justicia insiste veredicto de “Kendo” Serrano fue conforme a derecho

SAN JUAN (CyberNews)- El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández insistió el viernes que la sentencia de Juan Carlos “Kendo” Serrano Matta, por la cual enfrentará un nuevo juicio por asesinato, no fue errónea.

En el año 2020, Serrano Matta resultó convicto, por veredicto 10 a 2 de jurado, de asesinato en primer grado y 9 a 3 por violación a la Ley de Armas.

Luego de que el Tribunal de Apelaciones aceptara la celebración de un nuevo juicio, Serrano Matta fue excarcelado.

“Como consecuencia de las medidas judiciales adoptadas por el Tribunal Supremo a raíz de la emergencia por COVID-19, el término para que el señor Serrano Mata apelara esa sentencia condenatoria se extendió hasta el 15 de julio de 2020. Mientras expiraba ese término, el 20 de abril de 2020, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió Ramos versus Louisiana y determinó que todo veredicto de culpabilidad en las cortes estatales debía ser por unanimidad. Subsiguientemente, el 8 de mayo de 2020, el Tribunal Supremo local aplicó esta normativa en Puerto Rico y reiteró lo ya reconocido por la Corte Suprema federal: la nueva norma de unanimidad adoptada en Ramos tiene efecto retroactivo sobre todos aquellos casos que al momento en que se emitió esa determinación federal no habían advenido finales y firmes. Siendo así, la normativa adoptada en Ramos aplicaba al señor Serrano Matta porque su caso aún no era final y firme al momento en que se emitió esa decisión”, dijo Emanuelli Hernánadez en declaraciones escritas.

“Analizado el trámite procesal del caso, y cónsono con la visión en el nuevo Departamento de Justicia de actuar de manera justa y vertical, el Procurador General determinó no proseguir con el caso del señor Serrano Matta por entender que este tenía razón en derecho, conforme con la nueva norma adoptada. En ese sentido, no es correcto que el señor Serrano Matta fue procesado o sentenciado ‘de manera contraria al derecho puertorriqueño’. Él fue condenado conforme con el derecho vigente en ese momento. Si es culpable o no de los hechos imputados como, en efecto, determinó un Jurado previamente por mayoría, se determinará en el nuevo juicio que se celebre, para el cual la Fiscalía de Fajardo se está preparando”, añadió.

Por su parte, el procurador general de Puerto Rico, Fernando Figueroa Santiago, expresó que “aunque, inicialmente, planteamos ante el Tribunal de Apelaciones varias particularidades y circunstancias del caso que el Ministerio Público entendió que eran pertinentes, finalmente optamos por no proseguir a nivel del Tribunal Supremo porque concluimos que, en esencia, el señor Serrano Matta tenía razón en su planteamiento en cuanto al punto específico de que los veredictos debían ser por unanimidad. Ciertamente, su excarcelación no es una adjudicación de que el señor Serrano Matta no cometió los hechos imputados; eso se adjudicará eventualmente en el nuevo juicio que el Ministerio Público está autorizado a celebrar”.