JCF se reúne con Caucus del PPD en la Legislatura para que aprueben RSA sobre AEE

SAN JUAN (CyberNews) – La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF) Natalie Jaresko se reunió el miércoles, con la mayoría del caucus de la Cámara del Partido Popular Democrático (PPD) para discutir la legislación que permitiría a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) salir de la quiebra y continuar con la transformación del sector energético para brindar a los residentes una electricidad más fiable, asequible y limpia.

Jaresko instó al caucus “a considerar legislación que permitiría la reestructuración de la deuda de bonos existente de la AEE mediante la emisión de nuevos bonos de titulización”.

“La Junta espera que los líderes electos de Puerto Rico consideren la legislación necesaria para implementar el RSA. Si no se adopta la legislación y si no se obtiene un acuerdo alternativo con los bonistas en consonancia con la pérdida de los beneficios significativos del RSA para la AEE, podría haber un litigio largo y costoso, lo que retrasaría la transformación de la AEE y pondría en riesgo la capacidad de la AEE de controlar el costo de la electricidad para sus abonados”, dijo Jaresko en declaraciones escritas.

“Como resultado de dicho litigio, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico podría permitir que los bonistas busquen el nombramiento de un síndico, quien a su vez podría intentar aumentar las tarifas eléctricas necesarias, para satisfacer las obligaciones de la deuda existente y no reestructurada de la AEE, y cortar la electricidad a los abonados morosos. Los bonistas podrían argumentar que este alivio es justo y necesario porque la AEE no ha pagado ninguna deuda desde el 2017; también podrían argumentar que la rescisión del RSA implica que no hay un camino inmediato para salir del proceso de quiebra bajo el Título III de PROMESA”, añadió.

La Junta, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y la AEE llegaron a un Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) con el Grupo Ad Hoc de bonistas de la AEE y con la aseguradora de bonos Assured Guaranty Corp. en mayo de 2019, que reduciría la deuda de bonos acumulada de la AEE hasta el momento en un 32 por ciento y que incluye protecciones significativas para los hogares y negocios de Puerto Rico que dependen de la AEE como su única compañía eléctrica. La implementación del RSA quedó en suspenso tras el brote de la pandemia de COVID-19.

Tras la confirmación del Plan de Ajuste para el Estado Libre Asociado, la deuda de la AEE es la prioridad principal de la Junta de Supervisión para la reestructuración de la deuda. La quiebra de la AEE debe terminar para permitir la transformación del sistema energético de Puerto Rico y así brindar a los residentes y negocios una energía más fiable, asequible y limpia.

El RSA proporciona importantes beneficios a Puerto Rico. Aísla a los abonados de la AEE del riesgo de que la caída de la demanda de energía requiera aumentos en las facturas de electricidad para pagar los nuevos bonos de titulización. También aísla a la AEE del riesgo de futuros incumplimientos del pago de la deuda y del ejercicio de recursos por parte de los bonistas. Por último, asegura que todas las personas conectadas a la red compartan el pago de la deuda de manera equitativa, en función del consumo de energía, independientemente de su fuente de electricidad. El RSA también presenta un camino directo a la conclusión del caso de quiebra de la AEE, ya que goza del apoyo de una mayoría sustancial de bonistas y de todas las aseguradoras monolínea de su deuda de bonos.