Le exigen al gobernador que les pague Bono Especial a pesar de negativa de la JCF

SAN JUAN (CyberNews) – Los portavoces de las uniones de varias corporaciones públicas exigieron el domingo al gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia que busque alternativas para pagarles el Bono Especial, ante la negativa de la Junta de Control Fiscal.

“No vamos a desistir de nuestro reclamo, aunque la Junta haya rechazado que nos otorguen la bonificación especial. La posición de la Junta de Control Fiscal no cierra la puerta a otras alternativas. Lo que hacen es reafirmar nuestra posición de que el gobierno de Pedro Pierluisi puede identificar fondos sean estatales o federales”, dijo el presidente de la Unión Independiente Autentica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis de Jesús en declaraciones escritas.

Por su parte, el presidente de Prosol Utier- de la Autoridad de Carreteras y Transportación, Ángel Pinto, señaló que “nos reafirmamos que es una obligación moral otorgarnos ese bono y el gobierno de Pierluisi tiene que actuar a favor de todos los empleados públicos, sin excepción.”

Entretanto, la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, Jannell Santana, argumentó que “nuestro reclamo no dependía de la respuesta de la Junta, lo mantenemos ante el gobernador que ha reconocido que los fondos se han identificado como sobrantes o en el presupuesto de las corporaciones públicas concernidas y que pueden utilizarse para atender nuestro reclamo. Este es el momento en que el gobernador tiene que ejercer su voluntad política en favor de empleados públicos que, como él ha reconocido, han tenido sus salarios congelados por más de 10 años. Este bono no es una dadiva, ya que todas y todos hemos aportado al país.”

Finalmente el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Emilio Nieves, señaló que “desconocemos por qué el Gobierno menciona que son 60 millones de dólares, cuando nuestros estimados no superan los 36 millones de dólares. Exhortamos al gobernador a dar curso a las alternativas que existen para viabilizar el pago de este bono especial. Nuestras acciones de reclamo van a continuar.”