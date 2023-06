El estrés amenaza al corazón

Por Zenaida Ramos Ramos

zramoselexpresso@gmail.com

El estrés, la depresión y la ansiedad podrían conducir a una enfermedad cardíaca tanto en jóvenes como en adultos, si no reciben atención médica y sicológica a tiempo.

“Se han asociado a eventos cardiovasculares la depresión, la ansiedad y el estrés. En personas que a veces no han padecido de nada, un mal rato, el trabajo, un divorcio o problemas en la familia, de momento, se convierten en un infarto. Este elemento hay que tenerlo en cuenta porque se está viendo mucho hoy día,” dijo el cardiólogo Iván J. Lladó González durante la entrevista telefónica con El Expresso.

Las enfermedades cardíacas o cardiovasculares son la primera causa de muerte en la población puertorriqueña, según las últimas estadísticas suministradas por el Departamento de Salud. Estas incluyen ataques cardíacos, hipertensión arterial, enfermedad de las arterias coronarias y cardiopatías congénitas (se nace con ella), entre otras.

Existen varios factores de riesgo que podrían causar alguna enfermedad cardíaca, entre estos, la diabetes, la hipertensión, fumar, la obesidad y el sedentarismo. La Asociación Americana del Corazón (AAC) advierte que también la depresión, la ansiedad y el estrés afectan la salud cardíaca.

“Cuando se experimenta depresión, ansiedad o estrés, la frecuencia cardíaca y la presión arterial aumentan, se reduce el flujo sanguíneo al corazón y el cuerpo produce niveles más altos de cortisol, una hormona del estrés. Con el tiempo, estos efectos pueden conducir a cardiopatías,” informa la AAA en su página cibernética.

RAICES DEL ESTRES

El Dr. Lladó González mencionó que ha tenido pacientes jóvenes, entre los 20 y 30 años, con dolor de pecho, taquicardia u otros síntomas asociados con las enfermedades cardíacas. “Cuando hablo con el paciente, ha tenido una situación con la novia, perdió el trabajo, tiene ansiedad por los exámenes… La parte emocional tiene un efecto adverso al corazón. Necesitamos también el manejo del estrés,” aseveró el especialista en cardiología invasiva y clínica hace 40 anos.

El cuerpo responde a situaciones estresantes. “En primer lugar, libera las hormonas del estrés que lo hacen respirar más rápido. Su presión arterial sube. Sus músculos se tensan y su mente corre a gran velocidad. Todo esto lo pone en acción para enfrentar una amenaza inmediata. El problema es que el cuerpo reacciona de la misma manera a todos los tipos de estrés, incluso cuando usted no está en peligro. Con el tiempo, estas reacciones relacionadas con el estrés pueden causar problemas de salud,” informa Medline Plus, portal cibernético de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

El Dr. Lladó González indicó que el médico, después de evaluar debidamente al paciente, podría recetar alguna medicina contra la hipertensión (presión arterial alta), por ejemplo.

Sin embargo, si la persona tiene un elemento estresor y no lo sabe manejar, necesita al especialista de salud mental. “Me he dado cuenta de que muchos pacientes jóvenes tienen problemas de salud mental y los he referido al psiquiatra. El cuidado médico en la enfermedad cardiovascular es multidisciplinario”, expresó.

La persona puede mejorar con los tratamientos médicos necesarios, pero está en sus manos cuidar su salud, enfatiza. Debe alimentarse bien, descansar debidamente, hacer ejercicios, practicar actividades recreativas sanas y visitar al médico para los exámenes de rutina.

El galeno, quien es diácono y acostumbra a orar por sus pacientes en su oficina, aconseja también ocuparse del cuidado espiritual. “Siempre recomiendo que la persona tenga una fe viva. La oración es la medicina del cuerpo y del alma. Cuando te ejercitas, sanas mente, alma y espíritu. Cuando oras, sanas cuerpo, alma y espíritu,” afirmó.