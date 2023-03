Jenniffer González participa en esfuerzo para contrarrestar los riesgos de erosión costera en Puerto Rico

LOÍZA (CyberNews) – La comisionada resiente Jenniffer González Colón, a invitación de la alcaldesa de Loíza Julia Nazario, se dio cita el jueves a la Cumbre de Erosión Costera en el municipio para discutir esfuerzos a nivel federal para trabajar este apremiante tema ambiental que afecta las costas no solo de Loíza sino de todo de Puerto Rico.González Colón, quien es Copresidenta del Caucus de los Océanos del Congreso, a su vez invitó a la Embajadora del Reino de Noruega en los Estados Unidos, Su Excelencia Anniken Ramberg Krutnes, a dicho evento.



La comisionada residente recibió recientemente a la embajadora en la Isla y han estado esta semana promoviendo otras iniciativas para avanzar el estudio sobre los océanos y el estrechar la colaboración bilateral entre Noruega y los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, en este y otros asuntos que comparten ambas naciones.



“En Puerto Rico tenemos 44 municipios de los 78 que tienen costa y a todos les afecta de algún modo el creciente riesgo de erosión costera, ya que incluso si en un sector no ha habido pérdida seria, si el de al lado sí la está sufriendo, entonces es cuestión de tiempo. Según un estudio de la Universidad de Puerto Rico, entre María y el fenómeno de oleaje intenso de 2018, nada más, se perdieron el equivalente a 99 kilómetros de playa. Casi 62 millas. Esto es un fenómeno que abarca el campo de la ciencia del océano y de la protección de la infraestructura en Tierra. En el Congreso, lidero esfuerzos que tocan ambas de estas vertientes”, expresó la comisionada residente en declaraciones escritas.



La copresidenta del Caucus de los Océanos ha respaldado medidas y financiamiento para programas de vital importancia para la restauración de los corales y resiliencia costera en jurisdicciones como Puerto Rico.



Por ejemplo, a través del Programa Costero del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS), un programa voluntario de conservación del hábitat, se ha ayudado a financiar 217 proyectos en Puerto Rico desde 2010, que ha contribuido con $1,262,092 en fondos federales.



Otros programas que la comisiomada ha respaldado como el Sistema Nacional de Reservas de Investigación de Estuarios de la NOAA, Programa Nacional de Manejo de Zonas Costeras de la NOAA (NCZMP), Programa de Restauración Comunitaria de NOAA, Fondo Nacional de Resiliencia Costera han proporcionado fondos a universidades, entidades sin fines de lucro y agencias estatales para distintos fines, dese restauración de hábitat, restauración de ecosistemas y apoyar con asistencia técnica la implementación de planes de manejo de costas.



Similarmente, para la protección de la infraestructura la congresista ha asegurado fondos para investigación y obras del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para el estudio de la erosión costera, como por ejemplo el proyecto de protección costera en la comunidad Parcelas Suárez, precisamente en Loíza, completado el año pasado por contratistas locales, con inversión federal de 3,359,820 dólares.



González Colón informó que ha asegurado fondos para estudios de Riesgo de Tormentas Costeras del Área Metropolitana y el Estudio de Costas de Puerto Rico para el análisis de manejo de erosión en áreas claves, con inversión total de 9.3 millones de dólares, costeados cien por ciento a nivel federal. Estos tuvieron un importante efecto en la revisión de los planes para Rincón, donde se logró extender el estudio con fondos y tiempo adicional para hallar alternativas que no fuera sólo la construcción de muros, así como en Ocean Park sobre los siguientes pasos a seguir para la protección de la comunidad tras los sucesos recientes.



El Cuerpo de Ingenieros continúa la exploración de alternativas, reconociendo que no en todos los sitios la solución es la misma, mientras la comisionada aboga en los comités de la Cámara federal por los fondos para continuar estos esfuerzos y darles atención prioritaria. En la actividad participaron así mismo representantes del Cuerpo de Ingenieros, la academia, las comunidades y el comercio, funcionarios municipales y estatales, planteando los retos y las necesidades ante la erosión de costas.



“Loíza y 43 otros municipios necesitan atención a este reto y esto tiene que incorporar gobierno, comunidad, empresa y academia para analizar qué soluciones se aplican en cada sitio. Mi personal está constantemente intercambiando comunicaciones con las agencias para determinar qué puede hacerse, cómo puede hacerse, y de dónde hay los recursos. Va a ser necesario continuar la unión de esfuerzos y conocimientos a todos los niveles y en todas las áreas para poder enfrentar este reto y aquí estamos para continuar esa discusión y ese trabajo”, concluyó la comisionada residente.



González Colón reconoció en la Cumbre a la alcaldesa Julia Nazario por su trabajo y compromiso en beneficio de la comunidad, y por su disposición siempre trabajar fuera de las líneas bipartitas. Ambas se comprometieron a continuar el trabajo en conjunto que emprendieron hace unos años para el bienestar de Loíza y a favor de las comunidades costeras de Puerto Rico.

Por su parte, la embajadora del Reino de Noruega en los Estados Unidos, Anniken Ramberg Krutnes, señaló que tanto Noruega como Puerto Rico dependen grandemente “de tener océanos limpios y sanos. Nosotros, al igual que ustedes, tenemos industria de pesca y de turismo a gran nivel. Aparte tenemos la industria de transporte comercial es muy importante, que atendamos adecuadamente esta situación desde una perspectiva global”. Ramberg está en la Isla para supervisar las labores del buque escuela Statsraad Lehmkuhl, que se encuentra atracado en el puerto de Ponce. Este buque está dando la vuelta al mundo equipado como un barco de investigación científica, recopilando datos meteorológicos e hidrográficos junto con muestras de peces, microplásticos, zooplancton, eDNA y dióxido de carbono en el agua.

Del encuentro participaron también la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez, Ingeniero Sonny Beauchaump, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE), General Miguel A. Méndez, Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico, así como el senador de distrito Javier Aponte Dalmau, oficiales de la Junta de Planificación, del Negociado de la Policía de Puerto Rico, del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y de ambos cuerpos legislativos.

En la tarde la Dra. Barreto presentó diez y seis (16) recomendaciones para atender el problema de la erosión costera, donde se destacan desde la presentación de un protocolo de respuesta ante la erosión costera, hasta el uso de datos e información científica sobre los cambios costeros locales. También se propone dar prioridad de manejo y distribución de los fondos a las franjas costeras que presentan migración de playas tierra adentro.

Otro de los deponentes fue doctor Robert Mayer, de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, quien lidera otra de las iniciativas que busca la protección de dunas o montículos de arena en Piñones, para la cual FEMA destinó $5 millones adicionales. El proyecto, iniciado en agosto del 2020 en conjunto con la Universidad Wisconsin-Madison, entre otras organizaciones, se realiza en zonas especialmente afectadas de dunas de arena y manglares en toda la zona paralela a la PR#187 del Barrio Torrecilla Baja.

El Dr. Mayer explicó que el proyecto en Loíza trabaja específicamente en zonas de alto tráfico humano, donde el movimiento constante de personas caminando e incluso de vehículos de terreno intervienen y afectan el crecimiento natural de la flora, que sirve de estabilización de la arena en la zona. “Como parte del proyecto se sembrarán especies como icacos, uva de playa, bejuco de playa y tabaco marino, que provienen de los viveros de la Universidad de Puerto Rico, para ayudar a la naturaleza a cumplir con su labor. La planificación e implementación se realiza con ayuda de sistemas computadorizados y fotometría para monitorear el progreso del proyecto, en términos de elevación y volumen, entre otras variables”, detalló el científico.