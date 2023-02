Una Campechada de primer orden

Por Edwin García

Redacción / EL EXPRESSO

BAYAMON — En Can Can, como “La vieja voladora”, o a pie, la gente llegó y colmó las calles de Bayamón el pasado fin de semana para celebrar la Campechada en honor al Decano de los Cantores, Jesús Sánchez Erazo, el inolvidable Chuíto el de Bayamón.

En cinco tarimas ubicadas en varios puntos del casco urbano de la ciudad, el público que asistió pudo disfrutar de un derroche de música, artesanías y cultura.

“La gente está bien contenta. Todo ha fluido perfectamente bien. Ahora mismo me he encontrado con una persona de Carolina que nunca había venido a una actividad en Bayamón, y me dice que está impresionado con la organización, los estacionamientos, la seguridad y la limpieza. La gente está disfrutando de los sobre 200 artesanos, y de la buena música. Creo que ha sido todo un éxito,” expresó el alcalde Ramón Luis Rivera, quien se encontraba haciendo un recorrido durante la actividad.

“La Campechada corre por distintos pueblos, pero, sí nosotros vamos a estar haciendo actividades culturales aquí todo el tiempo. Además, en esta área de Los Trailers y en todo el casco urbano, siempre hay actividades los viernes y sábados,” manifestó el Alcalde respondiendo a la pregunta de si la Campechada regresaba el próximo año a Bayamón.

La Campechada se originó en San Juan dedicada a José Campeche, el primer gran pintor del siglo XVIII. Al principio se dedicaba solo a pintores, pero luego se ha dedicado a diferentes expresiones artísticas. Este año se inspiró en la figura de Chuíto el de Bayamón por su aportación y legado a la música campesina, y ser faro y guía a todos los niños y adolescentes que vienen tras sus huellas, como el grupo de jóvenes trovadores Decimanía, fundado en 2007 por los trovadores y compositores Roberto Silva Gómez y Omar Santiago Fuentes, quienes a través de esta entidad de autogestión cultural le brindan apoyo a las futuras generaciones de jóvenes trovadores puertorriqueños, como Brian Yaniel Meléndez, José Rivera, Sebastián González, y los hermanos Yahir Vega Ortiz y Samir Vega Ortiz, quienes deleitaron a los presentes con un repertorio de décimas.

La madre de los jóvenes Yahir y Samir, Keila Ortiz, estaba entre el público y en un aparte con EL EXPRESSO manifestó estar muy complacida de cómo se llevó a cabo esta Campechada.

DE PURA CEPA

Entre el público estaba un bayamonés de pura cepa, Pedro Adorno Irizarry, fundador de la companía Agua, Sol y Sereno, quien le informó a EL EXPRESSO que fue comisionado por la Campechada y el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICPR) para elaborar un cabezudo con la figura de Chuíto el de Bayamón, y él mismo participó con la comparsa del Ballet Folklórico de Puerto Rico, Guateque, del coreógrafo Joaquín Nieves.

“Me encanta, siempre hemos querido que la cultura incida en todos los pueblos, no solo en San Juan”, expresó Adorno.

También se encontraba el instrumentista, Christian Nieves, quien después participó junto a Decimanía. “A mí me ha encantado mucho. Llegué hoy a compartir un rato, a ver a los jóvenes improvisadores y cantautores y músicos aquí en la plaza. Me ha parecido bien interesante la logística de cómo el evento está pautado. Felicito al ICPR, primero por dedicarle esto a uno de los grandes de la trova y de la improvisación, que es Chuíto el de Bayamón, un gran maestro para nosotros. Eventos así son bonitos, porque enseñan sobre la música, sobre la poesía y sobre las artesanías. Todo lo que es de nosotros, lo que es nuestras tradiciones y costumbres. Creo que en Puerto Rico ya quedan muy pocos festivales. Los últimos festivales que quedan son festivales que llevan más de 40 años, donde se respira y se siente cultura, como es la Campechada,” expresó el famoso cuatrista.

LOS ARTESANOS

Muchos de los artesanos montaron sus mesas desde muy temprano en la mañana para exhibir sus trabajos a tiempo ante la llegada de cientos de posibles clientes. Ese fue el caso de Ralph Acosta, artesano de figuras hechas con cucharas y tenedores. “Como esto es una artesanía diferente, me ha ido muy bien. A dondequiera que la he llevado, he tenido éxito. Yo era mecánico, y me retiré cuando María me llevó el taller. Me puse a hacer un muñequito para aguantar el celular, y de ahí surgió la idea, y lo demás es historia. Fue mi primera vez realizando algún tipo de arte, y ahora tengo mi exhibidor en Plaza Las Américas,” dijo el artesano.

“Soy artesana de varios renglones, en arena, en madera y en pintura. Es mi primera experiencia en la Campechada como artesana, y me ha fascinado”, manifestó Ivette Pavón, quien se inauguró como artesana en este evento.

“Soy artesana en el renglón de las higüeras estampadas y pirograbadas. Es mi primera actividad como artesana y hasta ahora todo ha transcurrido muy bien, indicó Nilda González, quien estaba acompañada de su esposo, Angel Crespo.

La nueva edición de la Campechada contó con la participación de más de 200 recursos culturales, como artesanos, artistas plásticos, industrias creativas, organizaciones culturales, espectáculos musicales y talleres educativos para toda la familia.

La oferta musical estuvo liderada por artistas como Fiel a la Vega, Johnny El Bravo, Victoria Sanabria y La Sonora Ponceña.