Vacunación gratuita contra influenza y pulmonía

MCS Classicare invita a residentes de Corozal y pueblos cercanos

La compañía de cuidado de salud MCS ha unido esfuerzos con el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Plaza del Carmen Medical Services para llevar a cabo una clínica de vacunación contra la influenza y la pulmonía, libre de costo, en el área central de la Isla. MCS Classicare invita a sus afiliados y a la comunidad en general a vacunarse este miércoles, 19 de enero, desde las 8:00 a.m., en las instalaciones del CDT Plaza del Carmen Medical Services, en la carretera 891, en Corozal. En esta etapa de la pandemia, protegerse contra los virus que causan complicaciones respiratorias, tales como la influenza, cobra aún más importancia debido a que ya se han reportado casos de pacientes que han contraído doble infección con Covid-19 e influenza ("flurona”). El llamado a la vacunación contra la influenza y la pulmonía es parte de los esfuerzos que todos los componentes de la industria deben llevar a cabo para evitar contagios de “flurona”, contagios de manera consecutiva y complicaciones de condiciones crónicas de salud. De esta forma, se mantiene la crisis de salud pública bajo control y se preserva la disponibilidad de recursos y servicios para continuar atendiendo la situación de pandemia que aún persiste. “Lograr alianzas como esta nos permite cumplir con el compromiso de brindar salud completa en todos los rincones de nuestra Isla. Contar con el CDT Plaza del Carmen Medical Services para brindar servicios de salud en esta región central garantiza que nuestros afiliados tengan mayor acceso a servicios completos en un mismo lugar, comenzando con este evento de vacunación”, indicó Roberto Torres, principal oficial de operaciones de MCS. “Como médico de familia, conozco la visión de MCS de servir y aportar a la salud de este pueblo. Por eso, al buscar crear lazos para fortalecer los ofrecimientos de la clínica, definitivamente MCS era la opción. Estoy entusiasmado porque, además de ser parte de su red de proveedores, ahora somos aliados en pro de la salud de mi pueblo y áreas limítrofes”, expresó, por su parte, el Dr. Miguel Ortiz, presidente del CDT Plaza del Carmen Medical Services. Para participar de esta clínica de vacunación no es necesario pertenecer al plan médico de MCS, pero sí debe contar con algún plan médico, excepto Plan Vital. Esta clínica de vacunación es abierta a toda la ciudadanía y no requerirá cita.