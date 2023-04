Presentan medida bipartita para asegurar la paga a miembros de la Guardia Costera 

WASHINGTON, D.C. (CyberNews) – La representante Hillary Scholten y la comisionada residente Jenniffer González Colón presentaron el miércoles, el H.R.2693, la Ley de Paridad de Pago para nuestra Guardia Costera 2023, un proyecto de ley bipartidista destinado a garantizar que la Guardia Costera de los Estados Unidos sea compensada por su trabajo realizado durante los cierres del gobierno. “Este proyecto de ley aseguraría que nuestros hombres y mujeres de la Guardia Costera reciban la misma seguridad financiera que el resto de nuestras Fuerzas Armadas ya tienen”, dijo la congresista Hillary Scholten en declaraciones escritas.

“Dos tercios de los miembros del servicio informan que la seguridad y la estabilidad del trabajo tuvieron una gran o muy gran influencia en su decisión de unirse al ejército. En un momento en que el reclutamiento está cerca de un mínimo histórico para la Guardia Costera, debemos asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para garantizar que se coloquen en igualdad de condiciones”, añadió.



“En Puerto Rico y en el resto de la nación, la Guardia Costera juega un papel vital en la protección de nuestras fronteras marítimas contra amenazas criminales transnacionales y contrabandistas, ayudando con la respuesta a desastres y salvaguardando nuestro sistema de transporte marítimo. El Congreso debe responder de manera acorde y apoyar a los hombres y mujeres de la Guardia Costera mientras llevan a cabo un número cada vez mayor de misiones”, dijo la congresista Jenniffer González Colón. “Me enorgullece apoyar la Ley de Paridad de Pago para nuestra Guardia Costera 2023, que proporcionaría hasta dos semanas de pago para el personal de la Guardia Costera durante cualquier lapso en las asignaciones bajo las cuales se ha financiado el Departamento de Defensa, pero no el Departamento de Seguridad Nacional. Si bien debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar tal escenario, creo que este proyecto de ley podría proporcionar cierta certeza y estabilidad a nuestros miembros de la Guardia Costera en caso de un lapso de financiamiento”, añadió.



El martes, el Subcomité de la Guardia Costera y Transportación Marítima del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara sostuvo una vista pública para discutir el presupuesto de la Guardia Costera para el año fiscal 2024. En su turno de preguntas la comisionada residente, miembro del subcomité, destacó la importancia de la Guardia Costera en la vigilancia marítima e interdicción de drogas en las costas de Puerto Rico y abogó por recursos para el cuerpo federal de ley y orden.



La congresista hizo hincapié sobre el rol protagónico de Puerto Rico y las Islas Vírgenes en combatir prácticas ilícitas en el Caribe, impidiendo que lleguen toneladas de cocaína y otras drogas, por ejemplo, a los Estados Unidos contiguos. “Necesitamos garantizar la presencia sólida de la Guardia Costera y de las fuerzas del orden público federales en la región”.



Trasfondo del proyecto Ley de Paridad de Pago para nuestra Guardia Costera:



A principios de 2019, la Guardia Costera era la única rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que no fue compensada mientras estaba de servicio durante el cierre del gobierno, que duró más de un mes. Este descuido dejó a 41,000 miembros de la Guardia Costera en servicio activo trabajando sin paga, incluidos 360 quienes estaban desplegados en el Golfo Arábigo, además de 6,200 reservistas y 8,500 miembros del personal civil.



Como resultado, durante 35 días, 960 familias no recibieron los subsidios de cuidado infantil necesarios para permitirles cuidar a sus hijos mientras cumplían con las demandas de la misión, no se pagaron beneficios por fallecimiento a los sobrevivientes de los miembros de la Guardia Costera que murieron mientras estaban en servicio activo, y no se pagaron los arrendamientos de vivienda para el personal que vivía en viviendas arrendadas por el gobierno.



La seguridad marítima también se puso en peligro ya que la emisión de documentos y licencias de marinos mercantes, la documentación de los buques y las inspecciones de la construcción de nuevos buques comerciales, y la seguridad de la navegación recreativa y las actividades de administración de puentes cesaron o se redujeron.



La Ley de Paridad de Pago para nuestra Guardia Costera 2023 proporciona asignaciones continuas a la Guardia Costera de los Estados Unidos, que los compensa por su tiempo de hasta dos semanas durante las cuales las asignaciones provisionales o de todo el año para la Guardia Costera no están vigentes si el Departamento de Defensa está siendo financiado. Esto cubriría el pago de los empleados en servicio activo, de reserva y civiles de la Guardia Costera. También cubre subsidios básicos, viajes funerarios y regalías para las familias de los miembros que han muerto en servicio activo.



La Ley de Paridad de Pago para nuestra Guardia Costera 2023 es un paso crucial para apoyar a los hombres y mujeres de la Guardia Costera y sus familias, y garantizar que sean tratados de manera justa y equitativa.