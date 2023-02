CUD anticipa futuro desolador para las PYMES por aumento en tarifa mensual de energía eléctrica

SAN JUAN (CyberNews) – La presidenta del Centro Unido de Detallistas, (CUD), Lourdes Aponte Rodríguez, se opuso categóricamente el miércoles, al aumento en la factura de energía eléctrica, que propuso la Junta de Control Fiscal (JCF) para subsanar la deuda de la AEE. Catalogó la propuesta como una “abusiva y arbitraria”.

“Nuestras PYMES no aguantan más. La economía no se puede sostener con tanto aumento. No podemos con una carga económica más. Veo el futuro muy desolador para nuestros pequeños y medianos empresarios y el pueblo en general. No podremos salir del hoyo. El gobierno está para proteger, tomar decisiones correctas y agilizar los procesos, pero no aguantamos más. La caja no se cuadra empobreciendo cada día más a un pueblo, como tampoco se estimula la economía con tantos cargos”, expresó Aponte Rodríguez en comunicación escrita.

Según la propuesta se comenzaría con un cargo “híbrido” para el pequeño comerciante de aproximadamente 16.25 dólares en adelante más 1.5 centavos hasta 500KV/hr más 3 centavos por el exceso de 500kv/hr. En el caso de comercios con distribución primaria de mayor consumo comienzan en 800 dólares de cargo base más 1.45 centavos por KV/hr.

Indicó que “se sigue atentado contra el sector productivo del país; ya que los clientes subsidiados que ya gozan de múltiples ayudas gubernamentales y gozan de una tarifa preferencial, así como los municipios muchos de los cuales se encuentran insolventes, no sufrirán ningún tipo de aumento, por lo que no habrán de contribuir a pagar la deuda. Entendemos que todos tenemos que contribuir de alguna forma y si bien se quiere ayudar a estos sectores se debe establecer un límite de consumo sobre el cual gozar de la exención y que paguen por el exceso”, dijo la presidenta del CUD.

Afirmó que alzarán sus voces para que los lideres políticos del territorio tomen acción ante lo que catalogaron como un abuso y atropello al pueblo. ʺEl motor que mueve la economía de Puerto Rico son nuestros pequeños y medianos empresarios y nos están destruyendo poco a poco. ¿Qué economía se levanta sin el motor de las PYMES?”.

Recomendó al gobernador Pedro Pierluisi y a los miembros de la Legislatura, a tomar acción inmediata y a reunirse con la Junta de Control Fiscal para buscar otras alternativas que no promuevan aún mas el empobrecimiento de un pueblo que ya agoniza.

En días recientes se ha reseñado como las radicaciones de quiebras van en aumento. Ya la cifra exacerba el volumen de negocios que cerraron como resultado de los desastres naturales y la pandemia. Las PYMES viven un momento incierto ante el que claman acción firme por el liderato político y económico local y nacional.

“Una vez más la junta de control fiscal incumple con su responsabilidad de promover programas de desarrollo económico para que algún día podamos ser un país autosuficiente”, concluyó la líder del CUD.