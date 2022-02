Secretaria de la Gobernación afirma reunión con Sindicato de Bomberos era para otros temas distintos al “Red Flu”

SAN JUAN (CyberNews) – La secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales, reaccionó sobre el propósito de la reunión pautada con el Sindicato de Bomberos para este miércoles en La Fortaleza.

“El día 19 de enero recibimos una carta de parte del Sindicato de Bomberos, solicitando una reunión para discutir “la posibilidad de unir al llamado Retiro Digno, que están trabajando con la Policía, a unos 280 bomberos que tendrían la oportunidad de acogerse a dicho retiro”. Reconociendo la importancia del tema y el compromiso del gobernador, Pedro Pierluisi con nuestros servidores públicos, al día siguiente nos comunicamos con su presidente, el señor José Tirado García, para pautar la reunión con fecha del día 2 de febrero. En el día de hoy nos comunicamos nuevamente con el señor Tirado para confirmar la reunión ya pautada desde mediados de enero y adelantar la hora de la misma debido a conflictos en mi agenda.

El objetivo inicial de esta esta reunión, en ningún momento responde al reciente reclamo relacionado al aumento de salario, sin embargo, y como me he expresado consistentemente, los canales de comunicación con el gobernador y esta servidora siempre están abiertos para escuchar y buscar soluciones en beneficio de nuestros servidores públicos y mañana no será la excepción. Una vez más quisiera reiterar que respetamos el derecho que tienen todos a la libre expresión, y exhortamos a que siempre, la primera alternativa sea el diálogo constructivo”, dijo García Bardales en declaraciones escritas.

El presidente del Sindicato de Bomberos de Puerto Rico, José Tirado García dijo, que recibió una comunicación para una reunión en La Fortaleza con la secretaria de la Gobernación, Noelia García, ante el ausentismo de bomberos durante el 2 de febrero, Día de la Candelaria, denominado “Red Flu”.

“Acabo de recibir una llamada hace unos minutos de La Fortaleza donde la secretaria Noelia García nos está citando para una reunión mañana a las diez de la mañana”, dijo Tirado García en entrevista con CyberNews.

“El problema es que no se le da el aumento a los bomberos que solo tenemos 1,500 dólares al mes, y quién vive con 580 dólares quincenales. No hay forma de vivir con ese dinero”, añadió.

Tirado García explicó que desde este martes varias estaciones de Bomberos no tuvieron relevos por lo que podrían cerrarse las estaciones de no acudir los efectivos.

“Hoy, según información que trascendió, en el Distrito de Bayamón todos los bomberos que están trabajando ahora empezaron en su turno 11 a 7 y nadie los relevó y están pegados en los turnos. Pero ellos se supone que no pueden trabajar más de 16 horas, si no llega el turno de relevo, esas estaciones las tienen que cerrar”, mencionó al asegurar que la misma situación ocurre en Salinas, Mayagüez y San Germán, entre otros pueblos.

“Este es un movimiento que nace de ellos mismos (los bomberos) y nosotros los tenemos que respaldar. No va a haber ningún cambio hasta que La Fortaleza las medidas que va a tomar y cómo se va a resolver este asunto. Tiene que ser ahora según se le dio a la Policía y a los maestros. Y no solo a eso, que se resuelva el retiro digno y que se les extienda a ellos también. Si identificaron fondos para 7 mil policías por qué no se le da a 500 personas adicionales que están el Departamento de Seguridad Pública”, estableció Tirado García.