Senador Javier Aponte Dalmau le dice a TRS que le vote en contra a nominación de su esposa como jueza del TPI

EL CAPITOLIO (CyberNews) – El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau, le dijo el martes al senador Thomas Rivera Schatz a que le vote en contra de la nominación de su esposa, la licenciada María Josefa Dabastos Anglade como jueza del Tribunal de Primera Instancia (TPI).

“Si el compañero (Thomas) Rivera Schatz tiene objeción a esta nominación y considera debe ser rechazada por el simple hecho de que se trata de mi compañera, está en su mayor derecho de votarle en contra cuando el nombramiento sea evaluado en el Senado”, dijo Aponte Dalmau en declaraciones escritas.

“Lo que sí no tiene derecho el compañero a decir, porque es totalmente falso, es que yo he negociado mi voto para ciertos nombramientos a cambio de que se considere a la licenciada Dabastos Anglade o que haya tenido alguna conversación con el gobernador sobre este particular. Reitero una vez más, que no claudicaré ni limitaré mi voto en contra de los nombramientos que he dicho públicamente que no apoyo ni apoyaré. Sin embargo, no estoy dispuesto a que cualquiera quiera impedir el derecho de mi compañera de servirle a Puerto Rico con su vasta experiencia en derecho civil, máxime cuando no existe ningún impedimento jurídico para que ella ejerza la función para la cual fue nominada. Aquí simplemente de lo que se trata es de un intento de manchar mi reputación y la de ella. Nosotros estamos tranquilos porque nuestras convicciones van por encima de cualquier otra consideración”, añadió.

Rivera Schatz arremetió contra Aponte Dalmau por la nominación por parte del gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia de su esposa, licenciaa Dabastos Anglade, para jueza superior.

“Al finalizar la pasada sesión ordinaria en noviembre del 2021, trascendió en la prensa que el compañero portavoz del partido popular en el senado, Javier Aponte Dalmau, solicitó y negociaba con Fortaleza un nombramiento de juez superior para su esposa, licenciada María Josefa Dabastos Anglade.

Él lo negó con vehemencia. Dijo que era la primera vez que escuchaba algo así. ¡Sus expresiones están en la prensa! En los nombramientos recientes que hizo el Gobernador Pierluisi, está la designación de la licenciada Dabastos Anglade como jueza superior junto con el del Tribunal Supremo.

Estimo que ha sido una inmensa sorpresa para el portavoz de la pava en el senado y que ese nombramiento tampoco es una prioridad para el presidente del Senado y el PPD José Luis Dalmau.

LA PREGUNTA ES SI FORTALEZA NEGOCIO EL NOMBRAMIENTO ¿Y A CAMBIO DE QUE?

Eso merece una aclaración y una explicación de Fortaleza y el portavoz PPD en el Senado, así como también que el Presidente del Senado diga si ese nombramiento si es prioridad”, escribió Rivera Schatz en su mensaje de Facebook conocido como “Buenos Días Puerto Rico”.

Además del nombramiento de la esposa de Aponte Dalmau, figura por tercera ocasión, el nombramiento para el Tribunal de Apelaciones del juez Jorge Díaz Reverón, esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

Foto: NotiCel