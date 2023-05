No hay clases el lunes en la INTER ni CEDIN por triunfo de las Justas LAI

MAYAGÜEZ (CyberNews) – Las Tigresas y los Tigres de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) se coronaron en la noche del sábado como los campeones de la edición 2023 de las Justas de Atletismo del Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), celebradas en el estadio José A. Figueroa Freyre de Mayagüez.

“El lunes no habrá clase. La Facultad tiene libre. La Administración tiene libre. Las ocho escuelas PRE-K a 12, también no tendrán clase. El presidente y sus tres vicepresidentes tenemos que trabajar, porque tenemos unas reuniones que no podemos posponer, lo hacemos por los estudiantes y por nuestra comunidad”, expresó el presidente interino de los Tigres y las Tigresas, doctor Rafael Ramírez Rivera en declaraciones escritas.

El equipo amarillo y verde se fue con 253 puntos en la rama masculina y 240.50 puntos en la femenina. Además, los atletas más valiosos fueron de la UIPR: Jorelis Vargas con 24 puntos (oro en los 5,000 metros, plata en los 10,000 metros y bronce en los 1,500 metros) y Héctor Pagán con tres oros en 1,500 metros, 5,000 metros y 10,000 metros.

La rival más cercana del equipo campeón fue la Universidad Ana G. Méndez (UAGM). Los Taínos y las Taínas alzaron sus copas de subcampeonatos con 174 puntos y 202.50 puntos, respectivamente. La tercera posición fue dividida entre los Tarzanes de Mayagüez con 148 puntos y las Jerezanas de Río Piedras, ambos recintos de la Universidad de Puerto Rico.