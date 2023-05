UTIER presenta en el Tribunal oposición al PAD

SAN JUAN (CyberNews)- El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Josué Mitja González, informó el domingo, que radicó en la Corte de Título 3 un informe pericial preparado por Thomas Sanzillo, director de Finanzas del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) en oposición al Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“En el informe de Sanzillo se denuncia que el Plan de Ajuste no puede confirmarse, por no ser viable, ya que no permite que la AEE pueda contar con fuentes de financiamiento adecuadas para completar la reconstrucción, dar un servicio confiable a base de energía renovable y poder pagar la deuda ajustada por dicho Plan”, dijo Mitja González en declaraciones escritas.

Sanzillo detalló en su informe que “el PAD no está respaldado por proyecciones financieras razonables y que la propuesta de pago de un cargo híbrido contenida en el plan está fuera del alcance del Análisis de Sostenibilidad de la Deuda contenido en el Plan Fiscal de la AEE”.

“Del documento sometido al tribunal se desprende que el PAD subestima los gastos futuros y sobreestima la tarifa eléctrica que la economía y los consumidores pueden pagar. Teniendo en cuenta estos factores, no hay margen para respaldar el pago de la deuda a través de un aumento de las tarifas. Por lo tanto, el Plan de Ajuste de la AEE no es viable y no puede confirmarse”, añadió Mitja González.

“Las tarifas bajo el PAD estarán significativamente por encima de lo que previamente han establecido los economistas. Histórica y actualmente, bajo tales condiciones, la AEE no podrá ejecutar las reformas operativas y la transformación hacia la energía renovable necesarias para garantizar un servicio eléctrico confiable y asequible”, sostuvo.