Exigen acceso a playas de Dorado

Por Edwin García

redacción@elexpresso.com

Una manifestación convocada al baneario Sardinera de Dorado el fin de semana pasado, reunió a decenas de personas con el fin de crear conciencia sobre el pobre acceso a la playa pública en la zona hotelera.

El deseo de pasar un día de recreación en la playa como parte de la manifestación, se vio frustrado por la imposibilidad de cruzar el camino pedregoso hacia playa, en el área del hotel Dorado Beach, el cual estaba bloqueado con rocas para impedir el acceso al público.

“Lo que queremos recalcar es que, por ley se tiene que dejar un acceso público a las personas. Estamos viendo lo crítico que está el acceso al público aquí [en Dorado] en las playas y nosotros dijimos que no podíamos dejar pasar la oportunidad y tenemos que hacer este evento aquí o donde sea necesario para llevar el mensaje de que las playas necesitan acceso público,” manifestó Wilmar Vázquez González, una de las coordinadoras de la defensa de las playas.

A pesar de la cantidad de empleados de seguridad activos en el área, los manifestantes lograron acceso a la playa, mientras eran grabados por los agentes de seguridad privada.

En un comunicado, Dorado Beach Resort aludió a un reportaje del canal de televisión Noticentro, el cual reveló los lazos que tiene el alcalde actual Carlos López Rivera con los administradores del complejo residencial, dirigidos por la familia Stubbe, como la razón por la que “se creó la falsa impresión” de que obtuvieron permisos para desarrollar construcciones en esa zona marítimo terrestre y, por ende, impidieron el acceso al público.

Previamente la administración del hotel Dorado Beach había anunciado a través de las redes sociales a los residentes sobre la protesta, asegurándoles que las medidas de seguridad se incrementarían, mientras se referían de manera despectiva a otro coordinador de la protesta, el activista y excandidato a la gobernación en las pasadas elecciones, Eliezer Molina, como un “fracasado candidato a gobernador.”

“Nuestra posición, que siempre ha coincidido con la ley, es que las playas en Puerto Rico son públicas, y el acceso no debe ser obstaculizado. El acceso a algunas de ellas es más incómodo y difícil debido a su morfología y características naturales. Sin embargo, mientras que las playas son públicas, nuestra propiedad privada no lo es”, informó la administración del hotel Dorado Beach tras la manifestación.

NO VE PROBLEMAS

Increpado por la prensa, el alcalde López Rivera afirmó que su administración vela por que los desarrolladores “cumplan con la ley.”

Afirmó que no ve problema de acceso en la playa que colinda con el complejo de viviendas de lujo Dorado Beach. “Hace más de seis décadas que las costas en jurisdicción de Dorado no han sido cambiadas. La política pública de este municipio establece que las playas son públicas. Tanto en el pasado como en el presente hemos velado por que los desarrollos sean ambientalmente amigables y en cumplimiento de la leyes y reglamentos establecidos en nuestra isla. No obstante, violentar la calidad de vida de los ciudadanos, no es negociable, ni permisible,” expreso López en un comunicado.

Sus expresiones, realizadas en entrevista radial (Radio Isla 1320), ocurrieron luego de que decenas de personas se manifestaran en la referida playa y tuvieran que atravesar un área de rocas porque el complejo residencial negó el paso directo.

INTERVIENE LA ALCU

La pasada semana la Unión Americana de Libertades Civiles (ALCU) pidió mediante carta al gobernador Pierluisi tomar cartas en el asunto al denunciar el pobre acceso a la playa pese a que la ley estipula que las costas en Puerto Rico son públicas.

La empresa Dorado Beach Resort aludió al reportaje especial de Noticentro que divulgó que tanto el alcalde López, como su hijo Carlos López Román, quien también preside la Legislatura Municipal de este municipio, permiten una acelerada otorgación de permisos para desarrollar construcciones.

En dicho reportaje también se distingue que los administradores del complejo residencial, la familia Stubbe, donan miles de dólares a campañas políticas de candidatos del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP).