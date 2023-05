Gobernador entiende son “agendas” reclamos para eliminar o enmendar Oficina del FEI

BAYAMÓN (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el lunes que las críticas al desempeño de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) responden a “agendas”.

“Si cuando miramos las estadísticas de convicciones de los Fiscales Especiales Independientes exceden el 90 por ciento de los casos que tramitan. O sea que no se debe estar llegando a conclusiones así por el desenlace preliminar de un caso en particular. O sea, hay que respetar esa institución”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Es, por cierto, la razón de ser del panel del FEI es velar por la imparcialidad en el procesamiento de casos de naturaleza penal contra funcionarios de alto rango en el gobierno. Entonces la alternativa no puede ser ni será hacerlo mientras yo sea gobernador, regresar al Departamento de Justicia. Otra vez, aquí lo que hay es muchas veces son agendas, o sea, de momento, pues no les agrada la institución o unos casos en particular y entonces quieren echar abajo una institución que es muy importante porque otra vez vela por que no se abuse del poder a la hora de estar investigando, procesando, enjuiciando a funcionarios y exfuncionarios de alto rango del Gobierno”, añadió.

Luego del resultado en las vistas de causa para arresto contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli (que de los 24 cargos, solamente hubo causa en dos) y del senador Albert Torres (que no hubo causa en los cuatro cargos presentados), aumentó el reclamo para eliminar la oficina o revisar la Ley Habilitadora.