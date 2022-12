Devuelven a su madre menor removida por el DF en Cayey

CAGUAS (CyberNews) – La jueza superior Sonya Nieves Cordero del Tribunal de Caguas, ordenó en la noche del viernes, que Lisha Ramón Mejías tenga nuevamente la custodia de su hija de dos años, la cual había sido removida en la noche del miércoles por el Departamento de la Familia (DF).

Ramón Mejías estuvo representada por el licenciado Ramón Rivera Grau.

“No hay elementos de maltrato. Incluso, ninguna de las alegaciones envolvía maltrato por parte de Lisha. Simplemente habían unas alegaciones de que habían unos incidentes de violencia doméstica es su planteamiento y no habían acusaciones, no hay cargos criminales en contra de mi representada, no hay órdenes de protección vigentes”, dijo Rivera Grau periodistas.

“Lo que había eran una alegaciones en una orden de protección ex parte que existía por la parte peticionaria, por lo tanto no había alegaciones de violencia doméstica en este caso, no hay nada que sostuviera la medida más drástica en este caso por su naturaleza que es la remoción de un menor”, añadió.

Por su parte, Ramón Mejías, al ser abordada por la prensa negó sentirse discriminada por el DF.

“No, pero sí sentí que hubo un abuso por simplemente estar en las redes sociales”, dijo la mujer.

“(Hubo) muchas personas que lamentablemente no están de acuerdo con la crianza y el estilo de vida que llevo con mi hija y eso, ocasionó est, que ya estén acostumbrados a un sistema de tú parir, entregarla a un Head Start y no estar consciente de que un bebé necesita a su mamá”, dijo Ramón Mejías quien adelantó que continuará trabajando junto a su hija.

“Claro que si”, contestó.

En declaraciones escritas, la administradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Gerena Ríos expresó: “El Departamento de la Familia tiene la obligación de garantizar la seguridad de los menores, independientemente de las determinaciones judiciales, administrativas o de cualquier otro tipo, ante casos de potencial agresión o maltrato contra cualquier menor en Puerto Rico.

Como Departamento de ley y orden, respetamos y acatamos las determinaciones judiciales, pero también estamos obligados a agotar todos los recursos disponibles para garantizar la protección de la menor.

Mientras, tal y como ordenó la Jueza Sonya Nieves Cordero, continuamos haciendo todos los esfuerzos para lograr una apertura de mamá y papá para recibir servicios que la fortalezcan, para que pueda garantizar la seguridad y bienestar de la menor.

Precisamente, parte de los ofrecimientos del Departamento de la Familia para ayudar en casos como este, es un sensible plan de servicios que, de acuerdo con las necesidades de la familia, le provee las destrezas y herramientas que necesiten.

Como hemos sostenido antes, nuestra finalidad es que la menor esté sana y segura, y siempre que los padres estén capacitados para garantizarlo, daremos la ayuda y el apoyo necesarios para que, al final del proceso, pueda continuar en su núcleo familiar”.