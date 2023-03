La compañía Hilton planea abrir una decena de nuevos hoteles en Puerto Rico

San Juan, 29 mar (EFE).- La compañía Hilton anunció este miércoles sus planes de duplicar su portafolio en Puerto Rico con la apertura de casi una decena de nuevos hoteles antes de 2025.

El portafolio de desarrollo de la compañía en Puerto Rico presenta asimismo cinco marcas nuevas en el mercado, con planes para introducir en la isla los primeros Curio Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Hilton Garden Inn, Tru by Hilton y Homewood Suites by Hilton.

Con estas incorporaciones, la cartera de hoteles de Hilton se habrá más que duplicado para finales de 2025, por lo cual la oferta de la compañía ascenderá a 16 hoteles y resorts que abarcan casi 4.400 habitaciones de ocho marcas, según el comunicado.

La cartera de hoteles en desarrollo de Hilton en Puerto Rico también representa el mayor de los mercados de crecimiento de la empresa en el Caribe por número de hoteles.

La isla es un destino que ya representa la mayor colección de hoteles de Hilton en el Caribe, con siete propiedades existentes que abarcan más de 2.350 habitaciones.

«Puerto Rico desempeña un papel fundamental en la historia de Hilton, ya que dio el impulso inicial al crecimiento global de la compañía cuando acogió el primer hotel de Hilton fuera de los Estados Unidos continentales en 1949, con la apertura del icónico Caribe Hilton», expresó Pablo Maturana, vicepresidente de desarrollo para el Caribe y América Latina de la empresa.

Entre los proyectos previstos en Puerto Rico destacan el Condado Palm Inn San Juan, Tapestry Collection by Hilton, de 186 habitaciones, y el San Juan Condado Plaza, Curio Collection by Hilton, de 332 habitaciones.

La compañía también está ampliando sus marcas de servicios específicos, entre las que se incluyen el primer hotel Hilton Garden Inn de Puerto Rico con su inauguración prevista a finales de este año con 240 habitaciones.

La oferta actual de Hilton en Puerto Rico, compuesta por siete hoteles y resorts, incluye Caribe Hilton, Hilton Ponce Golf & Casino Resort, The Condado Plaza Hilton, DoubleTree by Hilton San Juan, Embassy Suites by Hilton Dorado del Mar Beach Resort, Embassy Suites by Hilton San Juan Hotel & Casino y Hampton Inn & Suites by Hilton San Juan.

En el Caribe, la presencia de Hilton es muy amplia, con más de 25 hoteles en destinos como Aruba, Barbados, Curazao, República Dominicana y Jamaica. La compañía también planea duplicar su portafolio en el Caribe, con más de 25 hoteles en diversas etapas de diseño y construcción. EFE