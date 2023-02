Senadora Migdalia González busca la segunda vicepresidencia del PPD

SAN JUAN (CyberNews) – La senadora Migdalia González Arroyo, anunció el lunes que buscará la segunda vicepresidencia del Partido Popular Democrático (PPD), posición que corresponde a una mujer, como parte de la reestructuración de esa colectividad que se realizará en dos votaciones la primera a finales de febrero y la segunda a principios del mes de mayo de este año.

“Mi compromiso en favor de los derechos de las mujeres ha sido uno bien marcado desde el primer día en que llegué al Senado de Puerto Rico y desde la vicepresidencia de las mujeres del Partido Popular Democrático seguiré siendo esa voz para garantizar nuestros derechos en igualdad de condiciones a nuestros compañeros varones”, expresó González Arroyo en declaraciones escritas .

La actual legisladora del distrito Mayagüez – Aguadilla ha sido una voz fuerte en defensa de la mujer puertorriqueña, desde su banca en el Senado de Puerto Rico, desde el primer día en que llegó a la asamblea legislativa en enero de 2021.

La también presidente de la Comisión de Asuntos de las Mujeres en el senado ha radicado un sinnúmero de legislaciones en defensa de los derechos de las mujeres, mucha de la cual ha sido firmada por el poder ejecutivo, y al momento son leyes.

Antes de llegar al Senado de Puerto Rico, González Arroyo, trabajó en el Departamento de Educación, ocupó puestos gerenciales en el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, (CRIM), área de Mayagüez, se graduó de Microbiología Industrial en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), posee una maestría en administración de empresas y en la actualidad realiza estudios conducentes a un doctorado en Recursos Humanos.

Desde muy joven González Arroyo ha estado envuelta en los trabajos del PPD, siendo incluso la Comisionada Electoral de esa colectividad en su pueblo natal de Añasco y en la reorganización en el distrito Mayagüez – Aguadilla.

“Mi misión es y siempre será darle voz a quien no la tiene, visibilizar no solo a las mujeres sino a Oeste del país y fiscalizar al gobierno de turno. Mi lucha es y siempre será en contra de aquellos que quieren destruir el país. Estoy convencida que el PPD es esa herramienta para proteger a PR. Por eso, es necesario energizar y fortalecer esta institución con la fuerza que representamos las mujeres, sin amilanarnos ante la adversidad, caminando de cara al Sol, subiendo la jalda y con una sola misión, el bienestar de nuestra patria” sentenció la legisladora.

Acompañaron a González Arroyo en su anuncio, los senadores José Luis Dalmau, presidente del senado y presidente del PPD, Marially González, vice presidenta del Senado, Javier Aponte, portavoz del senado, Gretchen Hau, portavoz alterna del Senado, Elizabeth Rosa, senadora distrito de Arecibo, Albert Torres, senador del distrito de Guayama, Juan Zaragoza, senador por acumulación y Ramón Ruiz Nieves, senador distrito de Ponce. También dijeron presentes los representantes Deborah Soto, representante del distrito 10 y el representante por acumulación Héctor Ferrer, así como el alcalde de Aguadilla Julio Roldan y la alcaldesa de Loíza Julia Nazario quien presentó a la senadora. Además asistieron Juan Vega, presidente de la Organización de Servidores Públicos Populares, Swanny Enit Vargas, vicepresidenta de la Juventud Nacional del Partido Popular Democrático, Ada Álvarez, presidenta de las Damas Populares del PPD y el presidente del comité municipal de Moca, Elliot Hernández.

La senadora ha recibido el apoyo de un numeroso grupo de alcaldes, ex alcaldes y legisladores entre ellos Pedro García de Hormigueros, Christian Cortés de Aguada, Wilfredo Ruiz de Maricao, Marcos Valentín de Sabana Grande, Carlos López de Rincón, Roberto Ramírez ex alcalde de Cabo Rojo, Isidro Negrón ex alcalde de San Germán, los legisladores Jessie Cortés, Kebin Maldonado, Eladio “Layito” Cardona, Rubén Soto, Rosamar Trujillo y los presidentes municipales de Añasco, José Roberto González y Erlando Méndez de San Sebastián.

“Desde la vicepresidencia del PPD, seré la voz de las mujeres y defenderé a nuestra región oeste, porque además estaré como miembro de la Junta de Gobierno, lo que nos garantizará que tengamos voz y voto en los asuntos importantes en igualdad de condición”, culminó diciendo González Arroyo.