Dolido y molesto el gobernador tras aceptación de culpabilidad de sus primos 

LA FORTALEZA (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el martes sentirse dolido ante la alegación de culpabilidad en el Tribunal Federal, por parte de sus primos, Walter y Eduardo Pierluisi, supuestamente relacionado a fondos federales.

“Yo lo que con ozco del tema es lo que los medios han publicado, principalmente a base de las expresiones del licenciado Osvaldo Carlo. A base de esas expresiones, si, aparenta ser el caso que mis primos van a aceptar su culpabilidad en cuestión de proximo días. No tengo el detalle de los delitos cometidos. Me apena la situación porque son primos mios. Pero me moplesta de igual manera. Porque toda corrupción es deprochable. Todo acto de corrupción es repudiable, venga de donde venga, incluyendo de mis familiares. Me apena porque estamos hablando de familia, pero aquí no hay exepciones. Lo he dicho y lo repito, aquí en Puerto Rico no hay impunidad. El que falla tiene que responder”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“En cuanto a mi administración, por lo que conozco y es lo que ha expresado en el pasado nuestro secretario de la Vivienda y de igual manera, el administrador de Vivienda Pública, tan pronto tomaron conocimiento o detectaron posibles irregularidades, actuaron, le cancelaron los contratos a la empresa de mis familiares. No tituberaron, hicieron lo que tenian que hacer. O sea, y en cuanto a qué impacto podría tener esto, pues, yo pienso que ninguno. Porque en cualquier fami.lia, alguien puede fallar. Lo importante es que responda. Y en mi administración no hay tolerancia. Otra vez, sea quien sea, venga de donde venga”, añadió.

Cuestionado sobre las posibles causas por las cuales se espera, según reportes de prensa, que este jueves, tanto Walter, como Eduardo Pierluisi, se declaren culpables por un supuesto esquema de fraude de poco más de 4 millones de dólares de programas federales, si el gobierno busca recuperar el dinero, el gobernador contestó: “Son fondos federales. Las autoridades federales son las que han tomado jurisdicción primaria en este asunto. Son las que aparenta ser el caso los que están procesando el asuntoasí que, en realidad, de loq ue estamos hablando son fondos federales”.

“No tengo el detalle. Hay que ver si las autoridades federales exigen la restitucion. He visto informes periodísticos que hablan de que se va a restituir el dinero. Si eso es así es positivo, asi debe ser. Yo favorezco la restitución, pero otra vez, esto no está en manos de las autoridades estatales porque estmos hablando de fondos federales en programas federales”, añadió.

El mandatario dijo sentirse dolido y apenado por el asunto.

“Algo que también aquí me apena es que mis primos llevaban casi 30 años administrando residenciales públicos y que esto acabe de esta forma, a mí me duele y hasta cierto punto, si, y me apena porque después de casi treinta años que acabe en esto, es inconcebible para mi”, expresó el gobernador.Finalmente, Pierluisi Urrutia estableció que no ha sostenido comunicación con sus primos.

“No he tenido comunicación con mis primos sobre este asunto o cualquier otro asunto hace ya bastante tiempo”, alegó.

Por su parte, el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez habló sobre las razones por las cuales se les canceló el contrato a las firmas de los primos del gobernador.

“Una vez comenzó el proceso de investigación y el proceso de solicitud de documentos, producto del hallanamiento que se hizo en las oficinas, nosotros evaluamos toda la documentación que fue recopilando y entregando al gobierno federal y fue evidente de un incumplimiento de contrato por parte de esos documentos que se recopilaron que llevaba en unas contrataciones en partiicular que requerían el consentimiento de la Administración de Vivienda Pública , el consentimiento expreso no se dio. Al no darse, constituyó una violación inmediata al contrato y tomamos la determinaciónd e cancelarlo, a la vez que había una investigación federal en curso de carácter criminal y se tomó la determinación de cancelar de manera inmediata el contrato y comenzar un proceso de transición”, dijo Rodríguez.

Explicó que se dieron cuenta de las irregularidades al someter los documentos solicitados por las agencias federales.