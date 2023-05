Cámara busca el consenso

SAN JUAN — La Cámara de Representantes no concurrió con la versión aprobada por el Senado el pasado jueves del proyecto sustitutivo que enmendaría el Código Electoral.

Así lo informó el presidente Rafael Hernández Montañez, en conferencia de prensa. La decisión del cuerpo legislativo surge luego de que el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, manifestara su oposición a la misma versión que la delegación del PNP en el Senado avaló de manera unánime.

“Nuestro compromiso desde el primer día fue atender este tema en consenso, por lo que luego de que el portavoz cameral del PNP, Johnny Méndez, me comunicó que tenía reparos con la versión que su partido avaló en el Senado la semana pasada, no concurrimos hoy para propiciar un diálogo que resulte en una versión que mejore el Código Electoral,” expresó Hernández Montañez.

El presidente cameral hizo un recuento de todas las acciones referentes al Código Electoral que se han tomado desde que inició el cuatrienio, incluyendo la radicación del proyecto de la Cámara 4, que proponía derogar el Código Electoral y adoptar uno nuevo que corregía las deficiencias del anterior.

Sin embargo, el Partido Popular Democrático (PPD), a nivel institucional, se opuso a esa medida en las vistas públicas celebradas en la Cámara en enero de 2021, debido a que la derogación dejaba en el aire el estado de derecho que rige los procesos electorales.

Por lo tanto, el 1ro de noviembre de 2022, se aprobó en la Cámara un proyecto sustitutivo que incluyó ocho de las 10 peticiones hechas por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y los legisladores independientes, recordó Hernández Montañez.

Estas fueron: 1) restitución del balance electoral, 2) derecho a representación de candidaturas independientes, 3) fiscalización del voto adelantado, 4) método para la selección del presidente de la CEE, 5) regulación balanceada de poderes en la CEE, 6) facilitación de requisitos para endosos e inscripción de partidos, 7) mayor inscripción de electores, y 8) actividades continuas en escuelas y universidades.

“A pesar de haberse incluido ocho de las 10 peticiones hechas por el PIP, MVC y el independiente, le votaron en contra, por lo que la medida se aprobó con 26 votos a favor: 25 populares y el Proyecto Dignidad. Esa versión no contaba con el aval del Senado, por lo que fue enmendada sustancialmente y la Cámara no concurrió hoy con esas enmiendas,” repasó Hernández Montañez.

El líder legislativo sostuvo que, actualmente, el estado de derecho electoral lo controla el PNP y así permanecerá si no se hace ninguna enmienda al estatuto. “Hay dos rutas: el Código se queda como está y no aprobamos nada, o buscamos un consenso para alcanzar un acuerdo de buena fe entre las partes. La inacción representaría dejar todo como estaba en la última elección, porque el gobernador y el PNP no quieren cambiar nada. Hay que ser pragmáticos,” señaló Hernández Montañez.