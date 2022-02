Prometen permanencia de aumento salarial tras reunión de maestros con el gobernador

LA FORTALEZA (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia se reunió el jueves con los portavoces de las organizaciones de maestros y se comprometió con varios asuntos.

En conferencia de prensa, el secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero Díaz, expresó que el gobernador Pierluisi Urrutia hará de forma permanente el aumento de salario de mil dólares; firmará el Proyecto del Senado 573 para reactivar la carrera magisterial; firmará el Proyecto de la Cámara 513 para garantizar mediante ley el aumento de salario base a 2,700 dólares y se creará una Mesa de Diálogo para buscar alternativas para mejorar el retiro de los maestros compuesto por los portavoces de organizaciones de maestros y 4 integrantes de Gobierno.

“Nuevamente (el gobernador) reitera su compromiso en cuanto al aumento salarial es permanente. Todos sabemos que año tras año hay que buscar un presupuesto, año tras año hay que identificar partidas. El hecho de que este aumento sea con unos fondos federales que son temporeros o que tienen una vigencia, no resta la permanencia al aumento. Y el mejor ejemplo es Medicaid. Los fondos federales tienen una fecha limitada, pero eso no significa que el compromiso del gobierno no sea uno permanente para la salud de nuestra gente. Ese es el mejor ejemplo”, dijo Marrero Díaz a preguntas de la prensa.

“En cuanto a la carrera magisterial, el gobernador fue claro, va a firmar el Proyecto del Senado 573 para reactivar la carrera magisterial para hacerles justicia a nuestros maestros y maestras”, añadió.

La primera reunión será la próxima semana.

En la reunión participaron los portavoces de la Asociación y Federación de Maestros, ÚNETE, Educamos, Omar Marrero Díaz, el director de los Sistemas de Retiro, Luis Collazo Rodríguez y el Asesor Laboral del gobernador, Yamil Ayala Cruz).