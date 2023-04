Un ‘Leonardo Da Vinci’ toalteño

Por Arturo Yepez-Pottier

Especial para El Expresso

A lo largo de nuestras vidas nos encontramos con seres muy especiales que dejan enseñanzas enriquecedoras. Eso me sucedió cuando conocí a Ismael Rodríguez Báez, en 1973. Ambos éramos caricaturistas y, naturalmente, eso fortaleció una gran amistad que duró hasta su muerte en 2016.

Éramos colegas, pero, valga la aclaración, este multifacético señor hacía: caricaturas, chistes gráficos, era artista comercial, y director de arte en agencias de publicidad. Eventualmente, fundó su propia agencia “Ad Services,” fue editor y director de “Chispazos,” una revista de sátira política; artista de comics educativos, cartelista, ilustrador, pintor, acuarelista, dibujante de letras, animador de TV en 1954 en los canales 4 y 2 con programas para enseñar a niños dibujar caricaturas.

Además, tenía “guille” de arquitecto ya que diseñó su propia casa en la urbanización El Cerezal, de Río Piedras, y su casa de campo en Trujillo Alto. Ismael era un ser humano extraordinario además de gran amigo. En una oportunidad, para una entrevista que le estaba haciendo para un libro sobre periodismo, me dijo: “La vida me dio una familia muy linda con once hermanos, unos padres maravillosos, y una niñez muy afortunada, porque, aunque éramos pobres, sabíamos apreciar el haber nacido en este hermoso Puerto Rico. Éramos todos de Toa Alta. Ahí fue donde descubrí que tenía talento para el dibujo. Mis primeros garabatos eran para anuncios en la bodega de mi padre”.

CARICATURA DE LAMARQUE

“Lamentablemente mi padre murió relativamente joven y todos nosotros tuvimos que ayudar trabajando en lo que fuera para ayudar a los gastos de la casa. Recuerdo que para el 1949 había venido Libertad Lamarque a actuar en la Isla. A la sazón yo tenía 17 años y se me ocurrió hacer una caricatura de ella y enviarla a El Imparcial. ¡Cuál no sería mi sorpresa cuando al día siguiente la veo publicada!”

“Ése fue mi primer dibujo y primera emoción como incipiente artista. Después me enteré de que el diario le obsequió la caricatura a La Novia de América’’ y que ella había quedado muy complacida,” recordó.

“Un día el periodista de El Imparcial, Ismael Fernández, que también era de la misma barriada, vio mis dibujos y le dijo a mi papá que me comprara una ropita que él me iba a presentar a Antonio Ayuso Valdivieso, dueño del diario, a ver si me daba un trabajito regular. Y así fue, me contrataron para trabajar en el Departamento de Arte, y comencé a hacer ilustraciones y viñetas y hacer cuanta cosa me ordenara el jefe del departamento.

En ese entonces, el jefe era Manuel Morán que dos años antes lo había traído Ayuso Valdivieso desde México para hacerse cargo del departamento de arte, relata. “A mí siempre me preguntan si fui de los artistas que dibujaron a Cheo, y la respuesta es no. Creo que fui el único en el equipo de Morán que no lo dibujó. Y esto se debe a que Morán me tenía siempre ocupado haciendo mil y una asignaciones.”

Explica que, el caso de la caricatura de Cheo “es interesantísimo porque se trata de uno de los personajes de más longevidad (1941) en la prensa de América Latina. Le siguen “Pepe Antártico” (1948), y “Condorito” (1949), ambos de Chile, y que todavía continúan publicándose. Sólo El Indio Patoruzú, de Argentina, creado en 1928, los superaría en antigüedad, pero técnicamente no cualifica como personaje de tirilla ya que dejó de salir como tal a fines de la década del ‘40, y aparece ahora ocasionalmente, en Argentina. Aquí en Puerto Rico, ‘Patoruzú’ aparecía diariamente en El Imparcial durante casi toda la década del ‘40.

Recuerda que “la primera tirilla cómica que se publicó en Puerto Rico fue Educando a papá”, que hizo su debut el 6 de julio de 1924, en el desaparecido periódico El Mundo. Fue tal el éxito que al poco tiempo el mismo periódico publicaría Benitín y Eneas, que también gozó de gran popularidad. No sería sino hasta principios de la década del ‘40 que habría algunos intentos boricuas tales como “Polito, un militar boricua”, del desaparecido pintor Augusto Marín; “El Jeque”, de Enver Azizi; “Diplo”, de Julio Torregrosa; “Cleto y Canuto”, de Eolo; “Cayito”, de Luis Cañizares, y otros, pero todos de muy corta duración”.

Seña que “yodo iba muy bien en El Imparcial donde continuaba haciendo mis primeros pinitos en el periodismo gráfico, específicamente ilustrando las noticias del día a través de caricaturas, cuando el Tío Sam me llama para el ejército. Gracias a mi habilidad de dibujante me quedé aquí en Puerto Rico trabajando para el U.S. Army Office of Information and Education, en Fort Brooke. Era la época de la guerra de Corea, pero nunca vi combate…, aunque recuerdo con gran angustia en el corazón varios compañeros míos que sí dejaron sus vidas en el campo de batalla”.

NACE ‘CHISPAZOS’

En 1968 se produjo un cambio importante en Puerto Rico cuando adviene al poder Don Luis Ferré y su Partido Nuevo Progresista. “Era el momento oportuno para sacar una publicación de corte político-satírica y así nació Chispazos, donde los ejores caricaturistas y escritores del patio colaboraban conmigo. Pero, publicar una revista aquí es cuesta arriba, y sin el apoyo de anunciantes me vi obligado a cerrarla. Sin embargo, me quedó el gustito de trabajar con la actualidad comentada humorísticamente; y volví a la carga en el 1976 y Chispazos vivió su segunda época. Al igual que en 1968 volví a publicar dos números y nuevamente, sin el apoyo de anunciantes, no tuve otra alternativa que clausurarla,” evoca.

Ismael Rodríguez fue une los fundadores de la Asociación de Caricaturistas de Puerto Rico, junto Antonio J. Molina, Félix Pizarro, Ramón Cepero, y este servidor.

La Asociación le otorgó el “Premio Trayectoria” en su convención anual del 2011. Dice: “Me sentí muy honrado por este reconocimiento, pero lo que más me alegró fue ver que entre los presentes la mayoría eran jóvenes y pensé que ese reconocimiento iba a servirles de estímulo para seguir perfeccionándose en el dibujo y llegar un día a sentirse tan agradecido como yo por haber nacido con esta habilidad de llevar al papel una idea que eduque o haga reír a miles de lectores.”

La Quinta Feria del Cómic a llevarse a cabo del 2 al 4 de mayo de este año en la Biblioteca José Lázaro de la UPR, en Río Piedras, está dedicada a Ismael.

La Asociación de Caricaturistas de Puerto Rico, presidida por Gary Javier, está haciendo gestiones con el Municipio de Toa Alta para que una calle lleve su nombre y así honrar la memoria de este ilustre puertorriqueño.