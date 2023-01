No será fácil la presidencia de la Cámara federal para Kevin McCarthy, opina comisionada residente

SAN JUAN (CyberNews)- La comisionada residente, Jenniffer González Colón opinó el sábado que la presidencia de Kevin McCarthy en la Cámara de Representantes federal no será fácil.

“Yo no creo que el camino vaya a ser muy fácil de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque tú necesitas 218 votos para el resto de la legislación. Lo que significa que vas a estar constantemente tratando de negociar para pasar legislación. Pero yo conozco de la habilidad de Kevin. Kevin es amigo de Puerto Rico. Cuando hubo los huracanes Irma y María, yo le pedí que viniera. Estuvo aquí. Era líder de la mayoría en aquel momento. Y él tiene el conocimiento legislativo. Tiene la destreza y tiene la calma y el temple para trabajar con personas de distintos niveles. Evidencia de esto es su temple para aguantar 15 votaciones”, dijo González Colón a preguntas de la prensa.

“Ya logró lo más difícil, ya de aquí en adelante son negociaciones. Esto es parte del debate legislativo y yo creo que mientras tú polarizas la extrema derecha, los ultra mega conservadores, para unas cosas porque para otras no, ¿verdad? Yo creo que más que esto extrema derecha, estamos hablando de 20 personas con unas ambiciones personales que lamentablemente pudieron haber puesto en juego el control de la cámara”, añadió.

Según González Colón, este será un Congreso distinto.

“Va a ser un congreso, novel, pues ya se hizo historia habiendo 15 votaciones. A mí lo que me ha funcionado en mis cinco años en el Congreso es el trabajo bipartita. Yo siempre trabajo. Yo no tengo el derecho al voto, así que como yo no tengo el derecho del voto, aunque soy republicana, yo siempre voy a buscar unirme a republicanos y demócratas para lograr las cosas. Así que para lo que tiene que ver con asuntos de Puerto Rico, yo voy a seguir con esa receta y educar a los miembros del Congreso en ese sentido. Te tengo que decir que soy amiga personal del líder de la mayoría, Steve Scalise, así que eso me ayuda muchísimo. Varios presidentes de comité son amigos personales, así que eso nos da acceso también a mucha de la legislación que sé que vamos a lograr que aprobar”, sostuvo.

En la noche de viernes, y luego de 15 votaciones, el republicano por California, Kevin McCarthy se convirtió en el presidente de la Cámara de Representantes.