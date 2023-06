Departamento de Justicia exonera al alcalde de Arecibo de acusaciones de conducta delictiva

ARECIBO (CyberNews) – Carlos Ramírez Irizarry, alcalde de Arecibo, informó el miércoles sobre la decisión del Departamento de Justicia de no referirlo a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) por acusaciones de conducta delictiva.

“He estado seguro desde el inicio de esta investigación que la verdad saldría a la luz. Actúo siempre con los más altos estándares y conforme a las leyes y reglamentos aplicables”, aseguró Ramírez en respuesta a la decisión.

La misiva, firmada por el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, concluye que no hay causa para creer que el alcalde incurrió en conducta delictiva por los hechos investigados, tras una querella radicada por el representante del Partido Nuevo Progresista José “Quiquito” Meléndez Ortiz.

El alcalde acusó a la oposición de buscar “lacerar mi imagen e integridad” y de promover que agencias como Justicia y el FEI “movilicen sus recursos y tiempo para atender querellas político partidistas”.

La controversia surgió en noviembre de 2022, cuando Meléndez Ortiz solicitó una pesquisa sobre un posible conflicto de interés del alcalde Ramírez, al revelar que este suscribió un contrato de servicios profesionales con el Departamento de Educación mientras fungía como alcalde.

La carta de Justicia establece que la prueba recopilada confirma que ni el alcalde en su carácter personal, ni como alcalde ni el Municipio de Arecibo son partes en los contratos otorgados a Tito Ramírez Bus Service, Inc., por parte de Educación.

El documento también afirma que la prueba recopilada no demuestra que Ramírez Irizarry haya utilizado su puesto de alcalde para obtener beneficios no autorizados para él o para otros, ni que haya intervenido para obtener ventajas en los negocios de Tito Ramírez Bus Service, Inc.

El alcalde reafirmó su inocencia y llamó a los legisladores de la oposición a “trabajar en identificar recursos en beneficio de Arecibo y dejar de jugar y politiquear con las agencias gubernamentales y los recursos del pueblo”. Finalmente, aseguró que siempre estuvo dispuesto a cooperar con las agencias investigadoras y exhortó a que estas no sean utilizadas para adelantar agendas políticas.