Declaración de culpabilidad de primos del gobernador no le afecta a su candidatura, dice gobernador

SAN JUAN (CyberNews) – Para el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, el que dos de sus primos, Walter y Eduardo Pierluisi, respectivamente, se declaren culpables ante el tribunal federal, como se espera que ocurra este jueves, no tiene impacto en su candidatura y campaña política.

“Todo acto de corrupación, venga de donde venga, es repudiable, es reprochable. Detesto que ocurra. Y si para colmo de males está mi apellido envuelto, pues también. O sea, qué impacto tiene esto sobre mi admiinistración o mi candidatura, ninguno”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Al revés, mi administración, tan pronto se detectó una posible irregularidad en los contratos de la entidad American Management, de Walter Pierluisi, procedió a cancelarlos”, añadió.

“Mañana sabremos el detalle. Ahora, Por qué esto no tiene impacto político sobre mi persona, porque no tiene absolutamente nada que ver con mi campañas, mis aspiraciones. Ellos sí me apoyaron, pues seguro que sí. Pero como dijo el licenciado Osvaldo Carlo, este asunto no tiene nada que ver absolutamente con mi campaña política. Y digo más, mi campaña política fue auditada por el contralor electoral y encontró total cumplimiento con los requeisitos de ley”, abundó.

“Si acaso aquí lo que está ocurriendo es lo que ocurre en cualquier familia, que alguien falla. Y aquí van a haber serias consecuencias por el que falló”, añadió.

Por otro lado, el gobernador reaccionó ante la asignación de un fiscal especial independiente para investigar al alcalde popular de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón.

“Lo que veo es que esto, y me preocupa, es que esto es una gran distracción para ese alcalde porque aparenta ser un asunto muy serio. Veremos qué dice el fiscal designado en su momento, pero mi preocupación realmente es que el pueblo de Ponce esté bien atendido, necesita un alcalde a tiempo completo. Yo lo dejo ahí, sé que todavía un tribunal no ha pasado juicio sobre cargos en este asunto, pero expreso la inquietud de que veo que esto está creciendo y conlleva probablemente una gran distracción”, dijo el gobernador.