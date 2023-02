Lexa se da un vueltón con ‘Los Mecánicos’

Por Edwin García

redacion@elexpresso.com

Después de su estreno hace varias semanas, la película puertorriqueña Los Mecánicos continúa cosechando éxito de la mano de su director Julio Román, y un elenco de actores y actrices entre las cuales se encuentra Lexamarie Matos Vargas, una joven toalteña que se abre paso en todas las facetas de las artes y los negocios.

La película Los Mecánicos es su primera incursión protagónica en un filme, y la también modelo asegura que espera que no sea la última, porque disfrutó cada detalle de esta. Destacó el hecho de cómo la actuación para el cine es muy distinta a la actuación teatral, de la cual ella posee bastante bagaje.

Lexamarie, quien a pesar de su juventud tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación —desde sus inicios cuando niña en el programa Sábado Gigante de Don Francisco, hasta sus participaciones en obras de teatro, radio, cine y televisión— afirma que esta nueva experiencia en el cine va más allá de ciertas apariciones en algunas películas del patio.

Hace el papel de Zuly en esta comedia puertorriqueña que estrenó a mediados de enero, y cuya trama se centra el deporte de la acelaración, siendo este largometraje el primero en su clase, respaldado por Prophesy Productions, en colaboración con 13 Bucks Entertainment.

Sobre los obstáculos en la vida, Lexamarie cuenta que, como todas las personas los ha tenido, pero se describe muy positiva.

“Claro que estas industrias no son nada fácil. Son industrias familiares y de conocidos, para poder entrar. No significa que no sean talentosas, pero es más fácil tener algún parentesco para poder darse a conocer; y en mi caso no fue así. Yo diría que este fue mi mayor reto, pues a mí no me ha llegado nada fácil, sino que, según mis méritos, todo ha llegado con mucho trabajo, constancia y muchas ganas de seguir adelante,” resaltó la también reportera, quien tiene una maestría en Administración de Empresas con especialización en Gestión Cultural, de la Universidad de Puerto Rico.

“Me siento dichosa de que a pesar de que le he metido muchos años, puedo decir que estoy muy cerca de lograr mis sueños de niña. Y esto me parece muy impactante, porque define lo que es mi constancia, y lo que es agarrarte a tus sueños y poderlos trabajar; porque todo hay que lucharlo,” asegura la productora del segmento “El Vueltón con Lexa”, que se transmite por La X todos los jueves a las 4:55 PM.

Recientemente la joven empresaria inauguró su academia de modelaje y refinamiento en Toa Alta, bajo el nombre Auténtica by Lexamarie, que busca promover la inclusión por medio de atender a la comunidad sorda. Es un proyecto innovador que cuenta con la colaboración de un intérprete de señas, lo que significa que oyentes y no oyentes pueden participar de estas clases en esta academia que está ubicada a la entrada de la urbanización Town Hills, en los altos de Toa Alta Dry Cleaner, y cuyo teléfono es 787-317-6984.

MES DEL AMOR

Iniciando el Mes del Amor, la Semana de la Moda en Nueva York arrancó el pasado jueves 9 con casi cien diseñadores, entre los cuales se destacó la puertorriqueña Migna Vargas, cuyo desfile se presentó en el Gotham Hall. Aquí, Lexamarie tuvo una notable participación modelando sus diseños para la colección de Madame VIP.

En medio de un derroche de moda internacional, la cultura puertorriqueña se hizo sentir acaparando la atención del público, cuando la canción “Preciosa,” de Rafael Hernández, en la versión que interpreta Marc Anthony, sonó en las bocinas de la pasarela durante el desfile.

“Durante toda mi participación en esta semana de la moda, me estuvo vistiendo la stylist puertorriqueña Leylany Cardona, y posteriormente durante las campañas que se estuvieron realizando para editoriales de moda, en las cuales se destacó un billboard en Time Square”, mencionó la joven toalteña.