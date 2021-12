Le corresponde a cada cual tomar las precauciones, dice secretario de Salud ante aumento de contagios y tres casos de ómicron

SAN JUAN (CyberNews) – Luego de confirmar que se ha registrado un aumento significativo en positividad de casos de COVID-19 y con la confirmación de al menos tres casos de la variante ómicron en Puerto Rico, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López insistió el jueves que le corresponde a cada ciudadano tomar las precauciones.

“El Departamento de Salud está para promover la promoción y la prevención de la salud. Los ciudadanos saben cuáles son las herramientas. Los ciudadanos saben que si se quitan la mascarilla, tienen riesgo de contagio. La ciudadanía sabe que se tiene que poner la vacuna y ahora se tiene que poner una tercera dosis. La ciudadanía sabe que tiene que realizarse pruebas”, dijo el secretario en conferencia de prensa.

“Ahora mismo hay multitudes en los supermercados y es la gente la que se tiene que empoderar de la salud. Un ejemplo, la diabetes, tenemos pacientes que usan insulina, el Departamento de Salud promueve la prevención contra la diabetes, pero hay gente que no hace caso. El Departamento de Salud no está para estar en los eventos velando por si la directriz se cumple o no. Es responsabilidad de los que organizan el evento que sea seguro y es responsabilidad de la ciudadanía empoderarse. Ya llevamos dos años en esto y las personas saben que tienen que usar mascarilla, todo el mundo sabe que tiene que vacunarse”, añadió.

De acuerdo con el secretario, “si usted ve que hay una aglomeración y tiene una condición crónica pues no vaya a ese lugar, esa es la conciencia que debemos crear”.

Por su parte, la directora de epidemiología, Melisa Marzán, detalló que los datos preliminares de los pasados siete días reflejan que se han realizado 94,535 pruebas moleculares y de antígeno. De esas, 4,041 son positivas. De esas pruebas, 2, 252 son pruebas confirmadas. Esos datos preliminares colocan el porciento de positividad en 7.6.

“Los datos preliminares al 14 de diciembre, hasta el momento tenemos 883 casos. Para el día de ayer preliminarmente tenemos 1,351 casos y para hoy hasta mediodía hemos identificado 389 casos. Así que hemos visto el aumento sostenido de casos. En los últimos 7 días, detectar 4,041 pruebas positivas, cuando habíamos estado por mas de 6 semanas identificando no mas de 700 a 800 casos semanales, ciertamente estamos ante un aumento importante y significativo de los casos”, expresó.

Marzán mencionó que la variante Delta sigue siendo la variante predominante. Sobre la variante ómicron, hay 49 muestras probables que fueron enviadas al laboratorio para corroborar y recibir confirmación.

“Tenemos dos nuevas muestras confirmadas para ómicron para un total de tres casos confirmados de ómicron en Puerto Rico. Los dos nuevos casos confirmados de ómicron en Puerto Rico, uno es de la región de Fajardo, es una mujer de 40-49 años y tuvo historial de viaje a Washington. Esta persona estaba vacunada con dos dosis. La otra confirmación es una mujer de la región Metropolitana, de 50-59 años. Tiene historial de viaje al estado de la Florida. Esta persona, no estaba vacunada. Una de estas muestras fue tomada el 29 de noviembre”, sostuvo Marzán.

Sobre los contagios con las candidatas del certamen Miss Mundo, Marzán indicó que preliminarmente se habían identificado 23 casos en candidatas y 15 en el equipo de trabajo para un total de 38.

En el caso de los conciertos del pasado fin de semana, se identificaron 423 casos, la mayor parte pertenece a la región de salud de Bayamón.

“Pero quiero resaltar que de los 4,041 casos que mencionamos, ciertamente hay personas que visitaron eventos multitudinarios, pero igual hay distintas exposiciones comunitarias. Las actividades familiares, las visitas a restaurantes, actividades laborales de Navidad, hay muchas actividades que se están dando que las personas se están congregando que no se puede descansar en una sola medida de prevención. Personas que no utilizan las mascarillas cuando están en las actividades, no mantienen distanciamiento, etcétera. Ciertamente tuvimos un evento particular el fin de semana, pero igual estamos viendo transmisión en otros escenarios igualmente”, declaró.

La epidemióloga no descartó que algunas de estas personas que fueron a los conciertos del pasado fin de semana llegaran contagiados al evento.