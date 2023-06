Congresista encargado de los asuntos de PR dice que no hay tiempo para hacer vistas sobre Proyecto de estatus

WASHINGTON D.C. (CyberNews)- El exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, delegado/cabildero por la estadidad, admitió el miércoles que el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, el republicano Bruce Westerman, no quiere dar las vistas públicas al proyecto de estatus H.R. 2757, porque no hay tiempo. Rosselló Nevares y otros delegados/cabilderos se reunieron con los empleados del representante Westerman.

“Aquí no podemos esconder la realidad, hay una cierta resistencia. Una cierta resistencia que se tiene que derribar, verdad. Porque la justificación no es la adecuada. Yo exhorto, y lo hemos discutido con los compañeros de la delegación extendida, que son republicanos, pero ese punto en particular, es primero, que nosotros compartiremos esta información por la comisionada residente para que ella pueda directamente dirigirse a ese punto, porque creo que la petición es no tan solo viable, es necesaria”, dijo Rosselló Nevares en conferencia de prensa.

“Aquí las excusas de que hay muchos asuntos de importancia en el Congreso, que tienen que calendarizar, no son suficientes y no son reales. La prioridad de ese comité, es atender el asunto de Puerto Rico y la petición. Fíjese la petición que hace el gobernador y que nosotros secundamos. Es que sea haga una vista. Si tienen diferencias con el proyecto, para eso es que son las mismas. Si hay controversia para dilucidarse, para eso son las vistas. Pero sentarse ahí de frente y decirnos que no, que tienen que ver si hay espacio en el calendario. Mire eso, simplemente no es aceptable y nosotros vamos a estar batallando. Y vamos a exhortarle a nuestros compañeros aquí republicanos y a la comisionada residente que toquen esas puertas para que puedan provocar lo que nos merecemos”, añadió.

Por su parte, el delegado/cabildero Roberto Lefranc Fortuño sostuvo que aumentarán la presión en el lado republicano para que por lo menos el asunto se discuta.

“Vamos a continuar buscando aliados en el lado republicano, llamándolos a reunión y buscando cómo podemos generar más cohesión para acaparar el comité (de Recursos Naturales) y forzar que se dé la discusión. Lo hemos dicho y lo repetimos, si no quieren atender específicamente ese proyecto, estamos abiertos a que al menos se atienda el tema. No es aceptable la excusa de que no hay tiempo. Tiene que aparecer el tiempo, porque este es el comité que atiende a los temas de Puerto Rico y es una responsabilidad del Congreso de los Estados Unidos decir qué es lo que va a hacer con Puerto Rico. Precisamente ese es el problema colonial y basta ya de eso y nosotros no vamos a aceptar esa excusa y vamos a seguir trabajando hasta que se le dé el día de audiencia a Puerto Rico”, dijo Lefranc Fortuño.

Entretanto, el gobernador, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió en su visita al Congreso, que enfocará sus esfuerzos en el Senado, para que se radique una versión similar del proyecto de estatus.

“Ya que su mayoría es demócrata y me identifico con los demócratas. Es importante que se presente y se adelante un proyecto igual o similar al HR 2757 en el Senado federal. Y en eso es que me voy a estar enfocando”, dijo Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa.

Pierluisi Urrutia insistió en procurar el apoyo de los representantes Steny Hoyer y Nydia Margarita Velázquez Serrano.

“Este esfuerzo en el Congreso es esencial para lograr acabar con la colonia y tenemos que seguir educando a los miembros del Congreso. Sobre la falta de derechos que tenemos en la isla, tenemos que seguir denunciando que nuestro estatus no es digno a base de los ideales democráticos bajo los cuales se fundó la nación americana. Y tenemos que hacerle saber a los miembros del Congreso, que Puerto Rico es bien diverso, en realidad se parece a los Estados Unidos en general. Allí reside gente conservadora, reside gente liberal,progresista, residen personas moderadas”, sostuvo el gobernador.

En Washington se encuentran, entre otros, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López. Los representantes José Aponte Hernández y José “Che” Pérez. Así como los senadores Carmelo Ríos Santiago y Gregorio Matías.

Las visitas de tres días fueron iniciativa de Rosselló Nevares.