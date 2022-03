‘PR no puede volver atrás’

Alfonso Rodríguez

EFE News

La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, apuntó al crecimiento económico y la competitividad como los principales desafíos de Puerto Rico.

Jaresko, al frente de una entidad establecida en 2016 por el Congreso para supervisar la política fiscal del Gobierno de Puerto Rico, dijo en una entrevista con Efe que el desarrollo económico debe convertirse en el primer objetivo del Ejecutivo liderado por Pedro Pierluisi.

«Primero nos ajustamos el cinturón y se redujo la deuda, pero en esta isla hay muchas necesidades y el crecimiento de la economía es el segundo desafío», sostuvo la que fue ministra de Finanzas de Ucrania entre 2014 y 2016 donde logró un recorte del 20% en la deuda de su país.

«Actualmente, la economía crece por la llegada de los fondos federales y los estímulos por los huracanes, pero hay que hacer una isla competitiva», destacó Jaresko, que dejará el cargo al frente de la JSF en abril, tras cinco años y una vez encauzado el proceso para equilibrar las finanzas públicas de la isla.

REDUCCIÓN DE LA DEUDA

El mensaje de Jaresko sobre la importancia del crecimiento de la isla llega semanas después de que la jueza federal Laura Taylor confirmara el llamado Plan de Ajuste de Deuda, que reduce el pago a los acreedores del Gobierno central de $34.000 millones a $7.400 millones.

Subrayó que para que ese crecimiento económico se haga realidad durante los próximos años se necesitan, entre otras medidas, un sistema eléctrico confiable y un ambiente empresarial en el que sea fácil hacer negocios, algo que, matizó, no se ha conseguido todavía.

«Por ello, las reformas estructurales son un desafío para Puerto Rico», dijo la experta durante la entrevista, celebrada en la sede de la JSF en San Juan.

«Cuando la jueza confirmó el plan puso fin a lo que fue más de una década de crisis fiscal y deuda, además de estar de acuerdo con lo que le presentamos», precisó sobre la decisión judicial, que ratificaba un Plan de Ajuste de Deuda propuesto por la Junta y con el visto bueno del Gobierno.

El proceso comenzó después de que el Gobierno estatal anunció en junio de 2015 que no podía afrontar el pago de la deuda, que entonces se elevaba a $72.000 millones, sumando la del gobierno central, agencias y entidades públicas.

FIN DE LA INESTABILIDAD

«Esa decisión puso fin a la inestabilidad y colocó la deuda en una posición que se puede afrontar de manera estable», explicó.

Jaresko sostuvo que eso significa que de cada 25 centavos que se recaudan en impuestos, el Gobierno solamente dedicará al pago de la deuda cerca de 8 centavos.

«El Plan de Ajuste de Deuda era la mejor opción», aseveró, tras recordar que encabezó la reestructuración de la deuda soberana de Ucrania, una experiencia que le ayudó a afrontar un proceso considerado histórico en todo Estados Unidos.

Los países pueden reestructurar su deuda, pero no un territorio de EE.UU., como Puerto Rico, ya que no había un mecanismo para hacerlo hasta que se aprobó la Ley Promesa. «Si no hubiera sido por Promesa, aprobada por el Congreso en 2016 y firmada por el presidente Obama, se tendría que haber pagado toda la deuda», recordó.

Jaresko dijo que Puerto Rico no puede volver atrás, a la mala gestión de las finanzas «que es lo que causó esta situación». La directora ejecutiva de la JSF señaló que los problemas de Puerto Rico fueron provocados por acumular déficit, sobrevalorar ingresos y prometer pensiones en base a un sistema insolvente.