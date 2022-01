Cáucus del PPD en la Cámara apoya al presidente del PPD para no atender nombramiento del juez Rodíguez Casillas al Supremo

EL CAPITOLIO (CyberNews) – El Caucus de la Delegación de Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, apoyó el lunes la decisión del presidente del PPD, José Luis Dalmau, de no atender la nominación para llenar la vacante en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y solicitando a la Junta de Gobierno del PPD que acoja la resolución, y respalde institucionalmente al Presidente de la colectividad.

“Ni el gobernador ni la Rama Judicial han demostrado que exista urgencia para llenar esta vacante y que la misma amerite ser un asunto prioritario durante la tercera sesión ordinaria de la Decimonovena Asamblea Legislativa”, reza la resolución.

“Respetando la doctrina constitucional de separación de poderes, y con el más profundo respeto al Senado de Puerto Rico, que es el responsable de brindar “consejo y consentimiento” a los nombramientos judiciales, la Delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes apoya la decisión del presidente del PPD. José Luis Dalmau Santiago, de no atender esta nominación para llenar la vacante en el Tribunal Supremo de Puerto Rico”, sostiene la resolución.

“La Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa deben enfocar sus trabajos en los temas más apremiantes para nuestro país, entre los que se encuentra mejorar la calidad de vida (de) nuestra ciudadanía, al dirigir sus esfuerzos en controlar los efectos del COVID-19, crear oportunidades de empleo y desarrollo económico, desembolsar los fondos de recuperación para comenzar la reconstrucción de Puerto Rico, brindarle los recursos necesarios a nuestra niñez y juventud para que tengan una educación de calidad y proteger al país de la ola criminal que nos asedia”, continúa el escrito.

“Exhortamos al primer ejecutivo a que respete la voluntad del pueblo, que eligió un gobierno compartido para propiciar el diálogo y mantener un balance adecuado de nuestro gobierno. Además, invitamos al gobernador a que busque el consejo, y no solo el consentimiento, del Senado de Puerto Rico a la hora de hacer una designación de esta envergadura”, lee el documento.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia anunció el domingo la nominación del juez del Tribunal de Apelaciones, Roberto Rodríguez Casillas, al cargo de juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Dalmau Santiago insistió el domingo que en que no atenderá el nombramiento emitido por el gobernador.

“Reitero mi posición, expresada personalmente al gobernador de Puerto Rico el pasado 5 de enero, en el sentido de que en estos momentos es innecesario llenar una vacante de Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. En consecuencia, no es un asunto prioritario en la agenda del Senado de Puerto Rico. Una vez más el Gobernador insiste en tomar decisiones a sabiendas de que se coloca en posición adversativa con la Asamblea Legislativa. Como parte del consejo y consentimiento, le he expresado al Gobernador, sin ambigüedades, nuestra posición de que esa vacante no debe ser llenada en estos momentos. Mi posición es invariable. Invito al Gobernador a rectificar la ruta de intentar imponer su criterio y enfocarse en trabajar en el consenso que se requiere en un gobierno compartido”, dijo Dalmau Santiago en declaraciones escritas.