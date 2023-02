Gobernador dice que no necesariamente aumentará el pago de energía eléctrica por cargo de $19 aprobado por la JCF

WASHINGTON D.C. (CyberNews)- El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió el jueves que no necesariamente habrá un aumento en la factura de energía eléctrica como consecuencia del “cargo heredado de 19 dólares que aprobó la Junta de Control Fiscal en el Plan de la Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“La posición de mi administración es que el servicio del costo de la deuda debe ser incorporado en los gastos administrativos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que son aprobados por el Negociado de Energía de Puerto Rico y que se deben sufragar de los ingresos de la Autoridad anualmente. Es el Negociado de Energía, el que tiene la potestad en Ley de determinar el monto de los cargos que se incluyen en la factura de la luz y la Ley Promesa exige que el Plan de Ajuste a ser confirmado por el Tribunal Federal cumpla con esa reglamentación.

Cabe señalar que anticipamos que, como resultado de la Alianza Público Privada para los activos de generación, así como la transición a generación de energía renovable, los costos de la AEE van a reducirse por lo cual no necesariamente esta reestructuración va a resultar en un aumento en los costos de la energía eléctrica. Nuestra posición será informada al Tribunal”, dijo el gobernador en declaraciones escritas.

La Junta de Control Fiscal radicó el jueves el plan de ajuste propuesto enmendado para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el cual incluye “un cargo heredado de 19 dólares que pagarán los clientes que consuman mas de 500 kilovatios por mes”.

“Cada miembro de la Junta tiene conciencia plena de que este cargo heredado de la AEE es doloroso para Puerto Rico, sus residentes y sus empresas. Los clientes no son culpables de la quiebra de la AEE. Por tal motivo, la Junta sigue teniendo presente el efecto que incluso, unos pagos de la deuda muy reducidos tendrían sobre los residentes y los hogares de Puerto Rico al negociar un Plan que -creemos que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. debe confirmar. A la AEE no se le ha exigido que pague su deuda mientras está en quiebra, pero no hay forma legal de borrar por completo los pasivos de la AEE. La AEE tiene que dejar atrás esta quiebra y volver a centrarse en atender las necesidades energéticas de Puerto Rico”, dijo el presidente de la Junta David Skeel en declaraciones escritas.

El Plan propone reducir a casi la mitad, los sobre 10 mil millones de dólares en deuda y otras reclamaciones de la AEE, a aproximadamente 5.68 mil millones.

La deuda, se pagaría a través de un cargo híbrido que consiste en una tarifa fija de conexión y un cargo volumétrico que se añadiría a las facturas de energía eléctrica de los clientes de la AEE según su cantidad de consumo eléctrico.

El cargo heredado propuesto de la AEE está sujeto a la aprobación del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

El Negociado pudiera no aplicar el cargo heredado de la AEE tal y como se describe en el Plan. Sin embargo, las tarifas de la AEE deben cumplir con sus obligaciones sobre la deuda reducida.

El cargo heredado estimado de la AEE para los clientes que actualmente no se benefician de tarifas eléctricas subsidiadas sería, en promedio, alrededor de 19 dólares al mes. El cargo heredado de la AEE excluiría a los clientes residenciales con bajos ingresos que cualifiquen del cargo por conexión y del cargo por kilvatio hora hasta 500 kilovatios por hora por mes.

“Cerca de la mitad de los aproximadamente 1.4 millones de clientes residenciales de la AEE no pagarían ningún cargo heredado de la AEE si consumieran menos de 500 kilovatios-hora de electricidad por mes. Los clientes que reduzcan el consumo de energía se verían menos afectados”.

Para los clientes residenciales que no cuentan con subsidio, el cargo heredado propuesto de la AEE

sería:

Una tarifa fija de conexión de 13 dólares al mes.

Un cargo de 0.75 centavos por kilovatio-hora (kWh) para hasta 500 kilovatios hora al mes de

electricidad suministrada por la AEE, y de 3 centavos por kilovatios hora por la electricidad al

sobrepasar los 500 kilovatios hora al mes.

Para los clientes comerciales, industriales y gubernamentales, el cargo heredado propuesto por la

AEE sería:

Una tarifa de conexión de entre $16.24 para clientes de pequeñas empresas, $20.00 al mes

para pequeñas empresas industriales y $1,800 al mes para las grandes empresas,

proporcional a su tarifa actual.