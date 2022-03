Radican otra vez en la Cámara proyecto de Reforma Laboral

EL CAPITOLIO (CyberNews)- El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y el representante Domingo Torres García anunciaron el domingo la radicación del Proyecto de la Cámara 1244.

La medida es la Reforma Laboral con las enmiendas propuestas por el gobernador, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, quien vetó la medida el pasado viernes, luego de que el Senado no atendiera la medida antes del sábado.

“Señor @GovPierluisi tal y como acordamos de buena fe y en beneficio de los trabajadores de PR, ya está radicado el PC1244. La medida está lista para su firma con las enmiendas que usted recomendó”, dijo el representante Torres Garcia en su cuenta de Twitter.

“Señor @GovPierluisi: En la @CamaraConPR cumplimos nuestra palabra; de buena fe, y en beneficio de nuestra clase trabajadora”, añadió el presidente cameral.

“Luego de estudiar y analizar la versión del Proyecto de la Cámara 3 que nos ha sido remitida para la firma, me veo impedido de firmarla. Mediante comunicaciones el 31 de octubre, 1 de diciembre de 2021, y el 5 de enero de 2022, les manifesté la necesidad de buscar el consenso para poder refrendar el Proyecto. Manifesté áreas de la legislación propuesta en las que estaba de acuerdo y expresé que, de la medida ser llevada a votación en el Senado, tal y como fue aprobada por la Cámara, no podría contar con mi aval. Aun cuando la Cámara de Representantes consenso el proyecto de ley no fue revisado, por lo que todavía contiene lenguaje perjudicial para a los derechos de los trabajadores”, sostuvo el gobernador en declaraciones escritas el pasado viernes.