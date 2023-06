Representante Orlando Aponte decidirá la próxima semana si renuncia tras caso de violencia doméstica

SAN JUAN (CyberNews) – El representante Orlando Aponte Rosario dijo que sostendrá el próximo martes, una reunión con el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez sobre su posible renuncia al cargo tras un caso de violencia doméstica.

“Pues yo le puedo comunicar a ti y al país que estoy en un proceso de introspección y a tenor con esta situación que es muy triste. Pues estoy comunicándome, manteniendo comunicación con el presidente de la Cámara y voy a reunirme con él la semana próxima, la semana próxima, entiendo que va a ser el martes que vamos a estar reuniéndonos y pues informarle el país cualquier determinación”, dijo Aponte Rosario en entrevista radial en Red Informativa.

“El presidente de la Cámara, desde que comenzamos a hace varios años, hemos tenido mucha comunicación, él me ha obtenido mucho respeto, el diálogo siempre ha sido cordial y evidentemente antes de anunciar cualquier determinación a mi permanencia en mi escaño, pero yo creo que tengo que tener un diálogo con él franco como siempre lo hemos hecho y eso va a suceder la semana que viene”, añadió.

Aponte Rosario negó nuevamente que haya cometido actos de violencia doméstica.

“Negativo, sin embargo, en vista de que estoy atravesando un proceso muy, muy íntimo, relacionado con el matrimonio, o sea, estoy atravesando un proceso de divorcio, no voy a entrar en detalles de las dificultades que atravesamos durante el mismo y que obviamente está ante los tribunales, porque precisamente por ser asuntos de naturaleza de familia, pues son asuntos confidenciales y no debo divulgar, pero sí, ya yo he dicho en el pasado que yo negaba categóricamente este tipo de insinuaciones o tipo de cosas, uno cuando funciona el público se expone al escarnio público. Mucha gente hace inferencias, aprovecha la coyuntura para algún tipo de objetivo, agendas.

Así que, yo en este momento me voy a concentrar totalmente en buscar la manera de proteger a mis hijos y mantener el asunto en donde debe estar que es en el foro correspondiente que es el foro judicial. Adicional a eso, todavía está pendiente ante la Comisión de Ética una queja que había presentado presidente con relación a las alegaciones es que ha hecho mi esposa, por eso pues no debo tampoco entrar en detalles. Te puedo repetir lo que he dicho y reafirmar lo que he dicho en el pasado”, afirmó.

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, pidió el viernes, la renuncia de Orlando Aponte, representante del Distrito 26, y lo destituyó de todas las posiciones políticas y reglamentarias dentro del partido.

“La violencia de género es abominable y en nuestro Partido no será aceptada. Sin ánimo de adjudicar hechos en esta situación, hoy le comuniqué al representante Orlando Aponte que es momento de que renuncie a su posición y se enfoque en atender su situación personal y familiar. Mi deber es proteger la institución y lo voy a ejercer con justicia pero con firmeza. Por eso lo he removido de forma inmediata de sus posiciones políticas y reglamentarias en el PPD“, dijo el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz en declaraciones escritas.

Esta decisión se tomó después de que emergieron nuevos detalles de un supuesto incidente de violencia de género contra su esposa.

Aponte, quien también es abogado, representa a los municipios de Villalba, Barranquitas, Orocovis y Coamo en su primer cuatrienio en la legislatura tras haber sido electo en noviembre de 2020. Ortiz declaró que la violencia de género es abominable y no será tolerada en su partido, instando a Aponte a enfocarse en su situación personal y familiar.

Las solicitudes de renuncia a Aponte se intensificaron después de que programas de televisión publicaron audios, imágenes y vídeos del incidente entre Aponte y su esposa. Además, la esposa de Aponte solicitó testificar ante la Comisión de Ética de la Cámara, organismo que votó a favor de imponer una multa y una amonestación contra Aponte por no notificar a tiempo el caso judicial en su contra.

“Yo le agradezco al nuevo presidente del partido, la deferencia que tuvo antes de comunicarle al partido y al país. Ese anuncio, pues, haberse acercado y tener la deferencia de notificarme personalmente lo que se proponía a hacer. Él está en su derecho, como presidente, y eso es su prerrogativa que es lo que él entienda que es importante para salvaguardar los mejores intereses de la institución y no me queda más nada que respetar sus determinaciones”, expuso Aponte Rosario.