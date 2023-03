Critican hasta la falta de luz en El Capitolio tras mensaje del gobernador 

EL CAPITOLIO (CyberNews) – Los portavoces de los partidos políticos reaccionaron en la noche del martes al Mensaje del Estado Situación que ofreció el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia ante la Asamblea Legislativa.

El presidente de la Cámara de Representantes Rafael “Tatito” Hernández Montañez dedicó gran parte de su reacción al estribillo que Pierluisi Urrutia de que “estamos haciendo que las cosas pasen”.

“Ese estribillo, verdaderamente es un reconocimiento de que su gobierno no ejecuta, no pasa nada. En síntesis, el gobernador anunció y anuncia que en su gobierno no pasa nada, que su propio gobierno no ejecuta, que no está echando pa’ lante y que va echando pa’ tras”, dijo Hernández Montañez en conferencia de prensa.

Asimismo, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago calificó como una decepción el mensaje.

“Una cosa es lo que el gobernador dice y otra es lo que el país siente. Lo de las placas solares fue un engaño. Cuando la gente llamó a las ocho (de la mañana) ya se habían asignado las placas. Hay la sospecha de que estaban asignados de antemano, dejando a miles de personas sin solicitar. Y con la incertidumbre de si esas solicitudes cumplen o no cumplen con los requisitos, empezando por lo de ayer. Empezando por lo de hoy, hablando de lo fuerte que está este gobierno y no hay luz en El Capitolio para dar su propio mensaje”, dijo Dalmau Santiago en una conferencia de prensa, aparte de la ofrecida por el presidente cameral.

Entretanto, el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez se expresó “sumamente satisfecho” con el mensaje.

“Mi invitación es a los que tengan duda, que vayan a cada uno de los rincones de Puerto Rico porque hay obra que se está ejecutando”, dijo el expresidente cameral.

Mientras que su contraparte en el Senado, Thomas Rivera Schatz le hizo un llamado los portavoces de los partidos opositores que “refuten un solo dato de los que ofreció el gobernador”.Por su parte, el senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe Riefkohl, acompañado del resto de la delegación expresó que “tengo que decir con desagrado, que estos mensajes que estamos viendo, no son mensajes de Estado. Esto es una cosa indignante, una cosa vulgar. Se convierten en mítines de partido, en mítines de compañeros del gobernador”

Asimismo, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez Lebrón, acompañado de la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, destacó que “en esta ocasión, el gobernador rompió el récord de hablar para las gradas”.

El senador independiente José “Chaco” Vargas Vidot describió parte de los anuncios realizados por el gobernador, como un “catálogo de dinero federal”, puesto a que, aunque encontró las iniciativas positivas, no son con fondos recurrentes.

Finalmente, la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve expuso los puntos a su juicio positivos, como las enmiendas al Código de Rentas Internas.

“Me parece que no debe ser positivo que sigamos como proyecto del gobernador hablar de las tantas familias que ya les han provisto un nuevo hogar a raíz de la perdida de sus casas por el huracán María. Llevamos 6 años desde que vino el huracán María a Puerto Rico y que todavía se reconozca que hay aproximadamente 4,500 familias sin una casa es verdaderamente una vergüenza para cualquier gobierno”, expuso Rodríguez Veve.