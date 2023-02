Anuncian comienzo del primer proyecto en el Caño Martín Peña

SAN JUAN (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urruta, participó el martes del inicio de las labores del primer contrato del Cuerpo de Ingenieros de Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) en el Caño Martín Peña.

El proyecto total consta de tres contratos y tiene como propósito el dragado y la restauración del Caño.

El primer ejecutivo indicó que esta primera fase consiste en la limpieza profunda de desperdicios vegetativos y comprenderá unas 40 cuerdas en la zona marítimo terrestre alrededor del Caño Martín Peña. Esto mejorará significativamente las áreas impactadas, contribuyendo a la limpieza de su entorno, y restaurando y protegiendo los recursos naturales del Caño. De este modo, la calidad de vida de los residentes de las comunidades mejorará considerablemente, abriendo paso para lograr un desarrollo socioeconómico sostenible.

La implementación de este proyecto estará a cargo de la empresa Dorado Service, Inc. a un costo de 3,383,630.04 dólares y generará unos 50 empleos. Se espera que las obras de esta primera fase culminen en el próximo mes de mayo.

El gobernador señaló que la totalidad de las fases del proyecto federal que inaugura hoy, incluye también el dragado de 2.2 millas que ayudará a rehabilitar el flujo del mar hacia la Laguna San José, la restauración de 36 cuerdas de mangle, la instalación de muros para estabilizar la orilla y controlar la erosión, así como las mejoras en los puentes Martín Peña, Luis Muñoz Rivera y Tren Urbano. La inversión total es de $163.3 millones en fondos federales de la Ley Bipartita de Infraestructura y $90.7 millones de pareo local que incluyen fondos del gobierno estatal y de la Corporación ENLACE.

“La lucha que llevan dando los residentes del G8 y de la Corporación ENLACE para que este proyecto sea una realidad ha rendido grandes frutos. El dragado y restauración del Caño Martín Peña es un proyecto para el cual yo he estado trabajando desde el primer día que comencé mi gestión como Comisionado Residente en el 2009. Como Gobernador lo declaré un proyecto prioritario, por lo que me comprometí con ENLACE y con las comunidades del G8 que no descansaría hasta verlo en construcción”, sostuvo el gobernador, quien estuvo junto al secretario adjunto para Obras Civiles del Ejército, Michael Connor; José Barea Fernández, presidente de la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, Mario Núñez, director ejecutivo de ENLACE y Lucy Cruz, presidenta del G8.

El primer ejecutivo enfatizó la importancia para su administración de los trabajos en el Caño, por lo que desde que comenzó su gobierno creó un grupo para asegurar el desarrollo continuo del proyecto.

“Desde La Fortaleza damos seguimiento a todas las obras necesarias en el Caño, para asegurarme de que proveemos los recursos necesarios y seguimos trabajando hasta que cada una de las fases sea completada. De hecho, ya está a punto de terminar el proyecto de la relocalización de la troncal de Borinquen, que es producto de un acuerdo de trabajo de ENLACE con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La AAA también se encuentra en el proceso de subasta para la relocalización y aumento de capacidad del sifón Rexach, y está en la etapa de diseño de los sistemas de agua potable, sanitario y pluvial para las comunidades de Barrio Obrero, San Ciprián y Buena Vista en Santurce, para lo cual le asigné $132 millones de fondos de la Ley de Recuperación Americana (ARPA)”, indicó el gobernador en el evento, en el que también estuvo la administradora regional de la Agencia de Protección Ambiental, Lisa García, la comisionada residente, Jenniffer González y el alcalde de San Juan, Miguel Romero.

Pierluisi sostuvo que por medio de COR3 y en apoyo a ENLACE, peticionó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) que se incluyera en los proyectos cualificados para los fondos de mitigación el proyecto del sistema de agua potable, sanitario y pluvial, que eliminará las descargas sanitarias al Caño en las comunidades de Israel y Bitumul, mediante una inversión de cerca de $34 millones.

“Estas y otras obras de acceso vial y de infraestructura eléctrica son parte de nuestro compromiso con el ecosistema del Caño Martín Peña y con el bienestar de todos los residentes que viven a sus alrededores en las comunidades del G8. Es parte del trabajo colaborativo de la Corporación del Proyecto ENLACE, las comunidades, las agencias del gobierno estatal y el gobierno federal, que se centra en el proyecto del dragado y la restauración del Caño. Este proyecto, liderado por el Cuerpo de Ingenieros, mejorará significativamente la calidad del agua, el hábitat del Caño y del Estuario de la Bahía de San Juan, así como la calidad de vida de todos los residentes de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña. Pueden contar con que seguiremos luchando por que todos los proyectos que son necesarios se hagan realidad”, concluyó Pierluisi.