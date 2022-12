Gobernador insiste le corresponde a la JCF autorizar Bono Especial a empleados corporaciones públicas

SAN JUAN (CyberNews)-El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió el jueves en que le corresponde a la Junta de Control Fiscal aceptar o no si los trabajadores de las corporaciones públicas reciben el Bono Especial.“Cada corporación pública, las que que cayeron fuera del Plan de Ajuste, pues tienen que tomar sus medidas para administrar sus finanzas debidamente. En el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, me consta que utilizó los ahorros de la restructuración para darles un alza salarial a todos sus empleados. En el caso de la Autoridad de Carreteras, pues ahora vamos a ver si endereza sus finanzas a futuro y también puede proceder a darles bonos a sus empleados. Y las demás, las vamos a ir atendiendo. Yo le pedí a la Junta y eso está pendiente de que les dé la bonificación, utilizando el sobrante que tenemos. Pero esa decisión quien único la puede tomar es la Junta. Yo lo recomendé, vamos a ver que decide la Junta. Pero vuelvo y repito, cada corporación pública tiene que administrarse de tal manera que el personal esté debidamente compensado”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

El gobernador reiteró que la determinación de pagar el Bono Especial fue como consecuencia de la negociación que tuvo el sindicato Servidores Públicos Unidos con la Junta Fiscal que en parte, benefició al resto de los empleados públicos.

“Cuando hay una restructuración de deuda, quien apoya el Plan es quien recibe un trato diferente. Esa unión, hay que reconocerlo, fue la que propició el que se hicieran estas bonificaciones. Yo insistí en qué no sólo se bonificara a los de la unión y que también le dieran bonos al resto de los empleados públicos. Porque me pareció que era justo y razonable, dado que pues está bien, sus líderes gremiales no apoyaron el Plan de Ajuste, pero ellos sufrieron los recortes, no tuvieron alzas salariales por básicamente décadas. No se reclutó en el gobierno por muchísimo tiempo. Por todas esas razones, es que insistimos ante la Junta de los demás también debían recibir la compensación”, añadió.

Cuestionado nuevamente sobre porque no utilizó ese sobrante para otras necesidades del gobierno o para alivios contributivos al resto de los ciudadanos, contestó que la decisión fue de la Junta Fiscal.

“Yo soy el primero que me agrada la situación, pero reconozco cuanto es el poder de la Junta”, expresó.

Las expresiones del gobernador se dieron al culminar la conferencia de prensa sobre la actividad de Despedida de Años en la cual repetirá el espectáculo Dick Clark’s New Years Rocking Eve en los predios del Distrito de Convenciones en San Juan.