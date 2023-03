Por el respaldo que tiene de los grupos feministas, FRAPE pide no confirmar a Procuradora de las Mujeres

SAN JUAN (CyberNews) – El presidente de la Fraternidad de Concilios Pentecostales de Puerto Rico, Moisés Román, le pidió el martes al Senado que no confirme a Vilmarie Rivera Sierra como procuradora de las Mujeres.

“Ella va a una vista de confirmación, y allí se le hacen una serie de preguntas. La inmensa mayoría de las preguntas que tenían que ver con respuestas que obviamente podían demarcar con claridad si es la persona idónea para esa posición, no las respondía”, dijo Román a preguntas de la prensa.

Previo a su anuncio, Román se reunió con Rivera Sierra y mencionó que no tiene duda de su compromiso con el servicio. No obstante, no puede apoyar el discurso a favor del aborto y la perspectiva de género.

“Yo no puedo decir nada en contra de esta señora en términos de su profesión, en términos de su pasión, en términos de su servicio. Lo único que yo le señalé a ella, y qué bueno que lo hice, fue el hecho de que el enfoque que ella ha presentado hasta el día de hoy con respecto a la problemática de las mujeres tiene un solo instrumento para trabajarlo”, mencionó.

“Con lo que hemos escuchado hasta ahora, representa a un solo sector. Como representa a un sector a base de sus respuestas, nosotros no podemos estar de acuerdo. Sus respuestas evidencian que no representa a todas las mujeres”, sostuvo.

